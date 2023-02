Instagram come Telegram: la piattaforma di Mark Zuckerberg lancia i canali di trasmissione

Dagli aggiornamenti ai sondaggi per i followers

Debutta una nuova modalità particolarmente utile agli utenti che vogliono migliorare l’interazione con i propri seguaci. E’a introdurre i canali di trasmissione su Instagram con il suo Meta Channel: un ulteriore mezzo che, d’ora in poi, verrà impiegato per comunicare le ultime novità di Meta.

Secondo quanto annunciato, i broadcast channels sono uno strumento di messaggistica uno-a- molti in cui i creator possono invitare i loro followers e condividere aggiornamenti di testo, video e foto ma anche note vocali o lanciare sondaggi. Tutto all’interno di una singola conversazione e senza che gli altri possano inviare una risposta.

Quando un utente ottiene l’accesso per poter usare i channels e invia il primo messaggio dalla posta di Instagram i suoi seguaci ricevono una notifica, solo la prima volta, per unirsi al canale: chiunque potrà visualizzare i contenuti ma solo chi deciderà di unirsi potrà ricevere le notifiche in tempo reale ogni qual volta ci sarà un aggiornamento.

E’ possibile abbandonare il canale in qualsiasi momento e controllare le impostazioni sulle notifiche. Inoltre, è possibile invitare i followers utilizzando uno sticker dedicato da inserire nelle storie oppure fissando il link diretto nella bio.

Una funzione riservata a una cerchia ristretta (per ora)

A oggi la funzione è riservata solo a una cerchia ristretta di utenti negli Stati Uniti, tra cui il creator Austin Sprinz, la snowboarder due volte medaglia d’oro olimpica Chloe Kim e la star del basket e del rap Flau’jae.

Tuttavia, l’espansione di questa novità e delle relative funzioni a un numero maggiore di utenti è attesa nei prossimi mesi così come il suo ingresso su Facebook e Messenger.

