Small Giants al Kilometro Rosso di Bergamo: riparte il viaggio di Forbes alla scoperta delle eccellenze italiane

I panel della serata

Riparte il viaggio di, il percorso dialla scoperta delle piccole medie imprese italiane. La prima tappa 2023 del roadshow si è tenuta nella serata di ieri 23 febbraio al Kilometro Rosso di Bergamo, il distretto dell’innovazione nato per coniugare il mondo della ricerca con quello del business. Cornice perfetta per raccontare l’impatto delle eccellenze bergamasche sul territorio e le grandi realtà aziendali che contribuiscono a sostenerle. L’evento – moderato dal direttore di Forbes Italia– è stato realizzato in collaborazione con Confindustria Bergamo e ha visto, oltre alla presenza delle aziende del territorio bergamasco, partner importanti come Banca Ifis, Alfa Romeo, Edenred e TikTok.

Innovazione, transizione energetica e digitale, mobilità sostenibile ma anche big data e intelligenza artificiale. Queste solo alcune delle tematiche trattate durante l’evento, che ha visto gli interventi di Salvatore Majorana, direttore del Kilometro Rosso; Oscar Panseri, presidente del comitato piccola industria di Confindustria; Elia Bonacina, ceo di Bonacina 1889; Giorgio Ferraris amministratore delegato di Fine Foods; Francesco Balacco, sales manager, small e mid market di TikTok; Gianmarco Lanza, amministratore delegato di Fae Technology; Andrea Ciliberti, ceo di BCode; Renato De Marco, business development manager di Vedrai.

Il dibattito ha approfondito poi la sinergia tra le pmi e le grandi aziende che contribuiscono a sostenere il nostro panorama economico e imprenditoriale. Tra tutti Fabio Bucs, capo area di Banca Ifis per il nord ovest, Giulio Siniscalco, direttore commerciale di Edenred, Giorgio Emiliani, fleet by dealer manager di Alfa Romeo, Arianna Mitola, hr business partner di People2Result.

Il focus si è poi spostato sulla sostenibilità, in un panel dedicato al rapporto tra transizione e business, attraverso la testimonianza di tre aziende accomunate dalla visione orientata al raggiungimento degli obiettivi sostenibili. Protagonisti della tavola rotonda il presidente di New Oxidal Anselmo Galbusera, la ceo di Miomojo Claudia Pievani e Francesca Dubbini, strategy & planning lead di Diachem.

I prossimi appuntamenti del roadshow

Tra nuove opportunità e grandi evoluzioni, un contesto economico sempre più sfidante i piccoli giganti bergamaschi si preparano ad affrontare le sfide del futuro con passione e coraggio. Ma il viaggio di Forbes non si fermerà, attraverserà l’Italia dal nord al sud con l’obiettivo di raccontare le migliori energie imprenditoriali italiane e capire come valorizzare al meglio le nostre eccellenze, considerando anche che, come scrive il direttore di Forbes Alessandro Rossi: “I piccoli giganti crescono in fretta”. Il prossimo appuntamento del roadshow si terrà il 16 marzo a Salerno per poi arrivare a Treviso, Bologna, Cagliari, Ancona, Lecce, Perugia e Palermo.

