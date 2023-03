Il diritto del lavoro nel mondo dello sport: l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta ospite della sesta puntata di 4cLegal Academy

Un’altra giornata di sfide attende i 5 finalisti della 4cLegal Academy, il talent per giovani avvocati giunto alla quarta edizione. Nel sesto episodio, entra in Academy un ospite davvero d’eccezione: Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, che accompagna l’avvocato Giampiero Falasca, partner Dla Piper, nella prima parte di formazione della giornata.

Grande dirigente sportivo, Marotta porta in aula la propria esperienza, offrendo interessanti spunti di riflessione ai ragazzi. La lezione, tenuta dall’avvocato Falasca, riguarda proprio il mondo dello sport e, in particolare, il diritto del lavoro in ambito sportivo.

Il diritto al pagamento del Tfr

La prova in cui si cimentano i finalisti è un caso di cronaca realmente avvenuto: un lavoratore sportivo si rivolge all’autorità giudiziaria ordinaria rivendicando il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto per aver svolto per un periodo temporaneo le mansioni di allenatore a beneficio di un club.

I ragazzi devono dividersi in due team e, rappresentando le due parti in causa, definire se il lavoratore abbia effettivamente diritto al pagamento del Tfr.

Alla prova con le nuove tecnologie

A testare ulteriormente i ragazzi ci pensano poi i padroni di casa. La prova 4cLegal, presentata da Alessandro Renna, founder e ceo, con il supporto di Alessandro Giaume, general manager, rappresenta una situazione tipica del futuro: l’incontro tra diritto e nuove tecnologie, che spingono il professionista a ragionamenti che travalicano i confini meramente giuridici.

Nel caso di specie, i ragazzi devono ragionare sull’emissione di attestati in forma di Nft (non-fungible token) registrati su blockchain e quindi per natura indistruttibili e non modificabili. Obiettivo della prova: trovare la soluzione che permetta di rispettare il diritto all’oblio dell’interessato, come da Gdpr.

Un altro caso concreto su cui proprio 4cLegal si è trovata a lavorare con i suoi Attestati di Expertise, nati per valorizzare le competenze dei professionisti e per consentire alle organizzazioni di scegliere i migliori esperti del mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.