Il Policlinico Gemelli si conferma il miglior ospedale in Italia per il terzo anno di fila

Primo ospedale in Italia, 38esimo nel mondo. Per il terzo anno consecutivo, la classifica World’s Best Hospitals , stilata dal magazine americanoin collaborazione con il sito web tedesco, decreta l’eccellenza del Policlinico Universitario A. Gemelli nel sistema sanitario nazionale e mondiale.

Nonostante un anno segnato prima dalla recrudescenza del Covid e poi dalla crisi energetica e dalla guerra in Ucraina, l’ospedale romano ha continuato ad assicurare innovazione ed eccellenza nelle cure, garantendo una qualità nell’offerta assistenziale che gli è valsa una posizione di prestigio nella ristretta cerchia dei migliori ospedali internazionali. Insieme al Gemelli, solo altre 4 strutture italiane sono riuscite a entrare nella classifica delle migliori 100.

I criteri della classifica

Il ranking dei migliori ospedali del mondo di Newsweek, realizzata con la collaborazione di un board di esperti internazionali, nasce dalla necessità di fornire degli indicatori di qualità oggettivi che aiutino i pazienti a scegliere la migliore struttura per la loro condizione di salute. Ogni ospedale viene valutato con un punteggio derivante dal parere di 80mila tra medici, manager del settore ed esperti di sanità, da una serie di metriche che descrivono la qualità delle strutture (trattamenti, tempi d’attesa, misure igieniche…) e dall’esperienza dei pazienti. In base a questo punteggio viene stilato il ranking dei migliori 250 ospedali al mondo e una top list di ogni nazione.

Per l’edizione 2023 dei World’s Best Hospitals sono stati esaminati oltre 2.300 ospedali di 28 nazioni, scelte in base agli standard di vita, alla numerosità della popolazione, alla quantità di strutture presenti sul territorio e all’aspettativa di vita. Per la scelta degli ospedali italiani da inserire nella classifica sono stati presi in considerazione l’accreditamento Joint Commission International e i livelli di emergenza ospedaliera del Ministero della Salute.

Il particolare ruolo del Gemelli

“Siamo davvero felici della conferma del nostro ranking e in particolare di essere ancora al vertice delle strutture ospedaliere nazionali”, ha dichiarato Carlo Fratta Pasini, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. “L’attuale congiuntura offre straordinarie prospettive di crescita ulteriore sia nelle attività cliniche che in quelle di ricerca, ma anche severe preoccupazioni per l’aumento dei costi e per i limiti e i vincoli all’accesso ai fondi pubblici da parte di un ente come il nostro, considerato di natura privatistica nonostante il carattere no profit, la missione rivolta a tutti i bisognosi e l’approccio cristiano alle persone malate. Il singolare ruolo del Gemelli – ha concluso Pasini – deve trovare adeguato riconoscimento e sostegno sia presso il nuovo governo regionale che presso quello nazionale”.

“Si rende necessaria con urgenza – ha aggiunto Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Gemelli – l’introduzione di un sistema di finanziamento e di valutazione dedicato e specifico, che superi la dimensione regionale e miri a creare le condizioni per la realizzazione di una rete di qualificate strutture di interesse nazionale”.

