Brand recognition e rebranding: perché inserire gadget personalizzati nella strategia di marketing

La diffusione dei gadget personalizzati sta diventando sempre più frequente. Grazie ai gadget pubblicitari è possibile incrementare la visibilità ed il prestigio del proprio brand, aumentare la brand recognition, fidelizzare il consumatore, innalzare il senso di appartenenza alla comunity aziendale e migliorare la propria immagine. In tal senso, questi oggetti indossati dal cliente, vengono visti da un numero potenzialmente infinito di persone.

Ed è proprio per questo motivo che oggi i gadget personalizzati sono diventati un vero e proprio strumento di marketing, confermandosi per le aziende come un’arma in più per promuoversi e sponsorizzarsi. Per un’azienda è sempre più importante includere nella propria strategia di marketing i gadget promozionali. Le imprese che stanno preparando una campagna pubblicitaria ad ampio raggio – infatti – possono trovare nei gadget personalizzati un grande alleato.

Perché improntare la propria strategia di marketing sui gadget promozionali?

Una Gifting Campaign non è altro che una campagna di marketing a lungo termine basata sul regalo di un gadget a fini promozionali. I gadget personalizzati sono molto richiesti nell’ambito della promozione aziendale e vengono ad oggi utilizzati per incrementare la brand awareness e fidelizzare i propri clienti. I gadget personalizzati, benché non siano di grande valore economico, hanno un’utilità pratica e psicologica. Possiamo affermare infatti che i gadget aziendali, a differenza di altre tecniche di marketing invadenti, hanno lo scopo di essere recepiti dal pubblico come un vero e proprio regalo di cui usufruire. Inoltre, una persona che riceve un gadget personalizzato come regalo, avendo sempre il logo dell’azienda sponsorizzata sotto gli occhi, si ricorderà positivamente del brand e lo indosserà tutti i giorni.

Dunque possiamo affermare che il vero punto di forza dei gadget personalizzati sia il fatto che questi, tra tutti gli strumenti di marketing a disposizione, siano poco costosi ma di forte impatto psicologico ed emotivo. Inoltre, si ritiene che regalando i gadget personalizzati fra i propri clienti o dipendenti, cresca fidelizzazione e autorevolezza dell’azienda. Il vero scopo di utilizzare i gadget a fini di marketing è d’altronde aumentare la visibilità dell’azienda sponsorizzata dal gadget e far sentire apprezzato il cliente, motivandolo ad acquistare nuovamente dall’azienda stessa.

Ma l’utilizzo dei gadget personalizzati è utile anche nel caso di eventuale “rebranding’’, ossia una modifica strategica dell’identità o dell’immagine di un business, con rinnovo di logo, brand identity o della strategia di comunicazione di un’azienda. Inoltre, si ricorda che la distribuzione dei gadget fra i propri dipendenti può aiutare ad impostare il rapporto azienda-dipendente con il piede giusto, aiutando questi ad avere un migliore onboarding e a farli sentire parte integrante del team aziendale.

I gadget all’interno di una strategia di marketing efficiente: quali scegliere e quando distribuirli

Tra i gadget più comuni troviamo sicuramente shopper, articoli di cancelleria, cappelli e zaini, ma anche t-shirt, asciugamani, tazze, accendini e molto altro ancora. Per sfruttare al meglio un gadget ai fini di marketing bisogna partire dal gadget stesso e puntare sulla qualità e l’originalità. Questo tipo di articoli promozionali low cost possono considerarsi come una piattaforma di lancio per un’azienda che desidera raggiungere un pubblico ampio ed avere un impatto elevato con budget contenuti. Trovare prodotti di questo genere a prezzi ragionevoli sul mercato è veramente facile: bisogna però ricordare che i prezzi dei gadget variano a seconda della quantità e della tecnica di stampa eseguita.

Il gadget esercita una funzione importante all’interno di una campagna di marketing: da una parte veicola un messaggio e dall’altra incrementa il legame di fiducia con il proprio target. Ed è per questo che è di fondamentale importanza che il logo (ed eventualmente anche lo slogan) dell’azienda sia d’impatto; anche perché un gadget personalizzato con un logo aziendale deve rendere riconoscibile l’azienda a cui si riferisce. All’interno di una campagna di marketing inoltre, è sempre bene tenere a mente quale sia la strategia promozionale che si vuole portare avanti e quale siano i valori che il brand sostiene.

Un’azienda green potrebbe infatti puntare sull’offerta di gadget ecosostenibili, così come un business incentrato sul digitale potrebbe offrire invece gadget tecnologici. Ormai per realizzare gadget di buon gusto non serve spendere cifre esorbitanti: esistono regali promozionali per ogni budget e per ogni occasione. Nel catalogo online dei gadget personalizzati di Gift Campaign, azienda che si occupa di realizzare gadget per aziende, troverete una vasta selezione di accessori con una buona relazione qualità-prezzo. Affidarsi a dei professionisti è essenziale per non incappare in errori che potrebbero compromettere l’efficacia di una campagna pubblicitaria ben organizzata sulla carta.

Scegliere il momento migliore per distribuire i gadget

Non esiste un momento perfetto per regalare un gadget personalizzato. Tuttavia è utile sfruttare occasioni quali feste aziendali, feste di fine anno o ricorrenze festive per distribuire questo tipo di prodotti, ottenendo così un buon ritorno di immagine per l’azienda ed aumentare possibilmente le vendite. Ma oltre alla scelta del gadget personalizzato e alla scelta del momento migliore in cui distribuire lo stesso, un’efficace strategia di marketing deve tenere soprattutto in conto il target di riferimento e considerare che l’oggetto regalato sia coerente con l’immagine che l’azienda propone al pubblico.

Si può dunque affermare che una strategia di marketing che sfrutta l’utilizzo dei gadget personalizzati è da intendersi come un investimento a lungo termine atto a far distinguere la propria azienda tra i competitor, fidelizzare il cliente e a guadagnare autorevolezza e visibilità.

