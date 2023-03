Eque, inclusive e imparziali: ecco le imprese italiane dove le donne sono più felici di lavorare

I valori fondamentali

In occasione della Festa della Donna. Great Place to Work Italia ha chiesto alle lavoratrici di 115 imprese italiane quali fossero quelle dove le donne vengono maggiormente considerate, supportate e rispettate e le qualità che rendono un’azienda il luogo ideale per ogni collaboratrice. Dalla ricerca è emerso come, nelle 20 realtà finite in classifica, si mostri una maggiore sensibilità verso temi come equità, rispetto, orgoglio, credibilità e inclusione.

La presenza femminile

Nei 20 Best Workplaces for Women 2023 la presenza femminile risulta essere rilevante e superiore alla media: il 57% della loro forza lavoro è infatti composta da donne, mentre quelle delle altre imprese finite fuori dalla classifica si fermano al 39%, e il 43% del top management è femminile, nettamente superiore al 27% registrato nelle altre organizzazioni oggetto di studio. Tra i settori più rappresentati dal ranking spiccano il pharma e i servizi professionali, seguiti da manifatturiero, finanziario e assicurativo, health care e alberghiero.

L’importanza di un ambiente di lavoro inclusivo

“Analizzando i dati delle aziende in classifica si evince come l’86% dei collaboratori valuti la propria impresa come eccellente e nel contempo percepisca l’importanza del suo contributo per il successo dell’attività”, ha spiegato Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia. “Questo innesca un circolo virtuoso che rende i collaboratori disposti a dare di più per l’azienda”.

“Le realtà premiate – ha illustrato Francesca Rota, Senior Manager di Great Place to Work Italia – eccellono negli aspetti che per le donne sono più delicati: equità, imparzialità, benefit, work-life balance”. Importante, ovviamente, è anche il ruolo del capo. “Più i responsabili sono disponibili, coerenti e comprensivi, più c’è parità tra i sessi e più si contribuisce ad avere un ambiente di lavoro eccellente”.

