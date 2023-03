Rivivi la terza edizione di Reimagine marketing in collaborazione con SAS

Sfruttare le potenzialità e le opportunità offerta dal marketing data driven per proiettare lo studio dei dati e della customer journey in una dimensione ibrida, ingaggiante e sempre più attenta alle esigenze dei consumatori: quella phygital. Di tutto questo e di come ottimizzare le risorse destinate al marketing del futuro, anche in termini di efficienza e impatto sul business aziendale, si è discusso in occasione di, l’evento organizzato da Forbes Italia, in collaborazione con SAS.

Condotto da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, la terza edizione di Reimagine Marketing, andata in scena martedì 7 marzo, ha unito il contributo e le idee di alcuni dei più importanti manager ed esperti di marketing che si sono alternati in un’ora ricca di diversi spunti. Sono intervenuti, infatti, Maria Carla Snaiderbaur, business solutions leader customer intelligence di SAS, Barbara Tamburini, head of products development & marketing communication di UniCredit, Patrizia Cianetti, marketing and communications director di Ducati, Luca Cardone, responsabile 5G & corporate solutions di WindTre, e Michele Delle Fave, responsabile customer value management imprese BancoPosta di Poste Italiane.

