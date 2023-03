Torna Bridge For Future, un mese di talk gratuiti online sulla digitalizzazione

con i principali attori del cambiamento, selezionati tra i maggiori innovatori al mondo. Rappresentanti di aziende come Salesforce, Spotify, Alibaba.com, Banca Sella, Scuola Holden, Bcode Blockchain System Management, Signorvino (Gruppo Calzedonia) e altri, per parlare di futuro e digitalizzazione. Un mese di formazione e approfondimenti fruibili in streaming on demand, a partire dal 1 marzo, sulle principali piattaforme social di Bridge For Future (YouTube, Linkedin, Instagram, Facebook). Il programma completo è disponibile sul sito www.bridgeforfuture.it

L’evento è organizzato da Brainpull – agenzia di marketing con sede a Conversano (BA) e a Milano – e sarà realizzato in collaborazione con Forbes Italia. Ogni giorno, a partire dal 1º marzo, un nuovo episodio sarà disponibile online. Si tratterà di 33 talk, ognuno della durata di 10 minuti, per condividere intuizioni, visioni e futuri possibili.

ll contesto

Dal 2019 viviamo una continua rivoluzione di scenari. Il repentino incremento della domanda ha generato diversi colli di bottiglia produttivi, con conseguente aumento dei prezzi. Questo ha comportato per le imprese la gestione di flussi logistici imprevedibili. Il tutto aggravato dalla crisi energetica, accentuata dalla guerra in Ucraina. Agire sui colli di bottiglia servirebbe a decongestionare il sistema, ma richiede tempi lunghi e notevoli investimenti. Poiché i volumi risentono di un fenomeno di anticipo dei fabbisogni, per districarsi in questo scenario complesso è urgente avere chiarezza della domanda.

È possibile parlare di opportunità in un simile contesto?

Le PMI sono chiamate oggi a muoversi con rapidità. Per mitigare l’impatto della crisi, ad esempio, può risultare fondamentale digitalizzare la filiera: il ricorso a piattaforme cloud può generare notevoli vantaggi, come la lead time della fornitura e la riduzione del livello medio di magazzini intermedi. Questo risponderebbe a una diffusa esigenza di sostenibilità in ogni fase della produzione.

La transizione digitale è in grado di rispondere alle domande del futuro. Chi riuscirà a fornire risposte adattive virtuose potrà attraversare il cambiamento, superarlo e raggiungere il prossimo stadio evolutivo.

Solo le aziende che sapranno ripensare i processi critici, mettere in atto soluzioni innovative nella relazione con le persone (clienti e non), potranno giungere al di là di questa nuova arcata del ponte e di quelle che verranno.

Il programma e gli ospiti

Brainpull Bridge For Future è un evento online che coinvolge alcuni principali rappresentanti del cambiamento (ponti e pionieri), osservabile in streaming e on demand, nel mese di marzo 2023 sui canali Facebook, Instagram, YouTube e Linkedin di Bridge For Future.

Testimonianze e suggestioni per compiere una traversata più consapevole: più di 30 talk per altrettante aziende coinvolte.

Gli innovatori e le innovazioni sono i principali protagonisti di Bridge for Future: alcuni, i pionieri, hanno già compiuto la traversata (le imprese che hanno attraversato “il ponte”). Altri, i ponti, indicheranno una strada per una transizione più semplice: dalle tech company alle competenze innovanti. Ecco i loro nomi:

● Sylvain Querné, ceo di 6sicuro, terzo aggregatore assicurativo in Italia, fondato nel 2000, in grado di confrontare preventivi gratuiti dalle compagnie assicurative partner e acquistare l’assicurazione più vantaggiosa direttamente online, garantendo trasparenza, sicurezza e risparmio;

● Michela Rubegni, marketing director Europa di Alibaba.com, la più grande piattaforma di scambio online B2B del mondo.

● Chiara Valenti, head of marketing di Alice Pizza, la più grande catena di pizzerie in Italia con più di 190 punti vendita.

● Andrea Tessera, chief innovation officer di Banca Sella, fondata nel 1886, riconosciuta per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking;

● Andrea Ciliberti, cofounder e ceo di Bcode Blockchain System Management, il primo software Bsm che permette di gestire l’operatività dei progetti blockchain aziendali da un unico ambiente;

● Graziano Stasi, strategy and business development manager di ChaNGe Ingredients, azienda di ingredienti sostenibili di proprietà del Gruppo Casillo, leader mondiale nella lavorazione del grano duro.

● Giorgio Mennella, advertising director di Ciaopeople, gruppo editoriale leader in Italia nel campo digitale, nell’informazione online, nella produzione multimediale e nei servizi di intrattenimento. Ciaopeople è editore di Fanpage.it, Cookist, Ohga, Kodami e The Jackal.

● Eliana Salvi, founder e ceo di Cosmic | The Short-Form Content Universe, adtech company focalizzata sui video brevi verticali, oggi presente dopo meno di 2 anni in 3 paesi: Italia, Spagna e Francia.

● Francesca Citterio, ceo e founder di Sparkle Agency, agenzia di comunicazione e talent management che a oggi conta oltre 30 talent e ha uno staff di professionisti in continua espansione.

● Luca Boiardi, founder di The Crypto Gateway, portale di formazione e informazione definitivo sul mondo di Bitcoin e Criptovalute;

● Ella Marciello, creative director e copywriter. Dal 2019 attivista e creativa di Hella Network, il network per la comunicazione inclusiva, in cui porta avanti attraverso campagne sociali le tematiche legate alla parità di genere;

● Bianca Arrighini, cofounder e ceo di Factanza, media company nata su Instagram con la missione di rendere l’informazione accessibile a tutti, in particolare a chi passa quotidianamente ore sui social network e ha sempre meno tempo a informarsi dai media tradizionali;

● Nicolò Santin, cofounder e ceo di Gamindo, startup che si occupa di sviluppare videogiochi brandizzati per con scopi di Marketing e/o hr per le aziende;

● Davide Gionfriddo, ceo di Hamerica’s Restaurant, prima catena di ristoranti con cucina americana in Italia;

● Massimo Morelli, ceo di Integry, società di servizi di consulenza informatica e organizzativa che opera su territorio nazionale per la progettazione e realizzazione di sistemi informativi integrati per le imprese;

● Lidì Grimaldi, ceo di Interbrand Italia, società leader da quasi cinquant’anni nel settore del branding;

● Adriano Campana, Amministratore Delegato de Lastruttura, importante centro di fresaggio dentale che produce una vasta gamma di restauri high-tech con le più avanzate tecnologie Cad/Cam;

● Antonello Garzoni, Magnifico Rettore dell’Università LUM, ateneo universitario privato promosso dall’associazione per la libera università mediterranea e dalla fondazione “Caterina Degennaro”, nata nel 1995 a opera di Giuseppe Degennaro;

● Andrea Torassa, cofounder e ceo di Maiora Solutions, azienda della grande distribuzione organizzata, operante in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Abruzzo, Molise;

● Marco Onorato, cofounder e head of content di Marketing Espresso, media company capace di raggiungere oltre 500.000 persone sui social ogni settimana e che realizza progetti digitali su misura per aziende, mantenendo il cuore nella formazione;

● Martina Strazzer, ceo e founder di Amabile Jewels. Con più di 1.3 Milioni di follower su Tik Tok e oltre mezzo milione su Instagram, Martina è uno dei volti social più in hype del momento. Qualche anno fa ha fondato il suo brand di gioielli “Amabile” trasformandolo in un caso imprenditoriale di successo;

● Alessandro Tocci, amministratore delegato di Mate Agency, la web agency di Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio, punto di riferimento nel mondo del marketing e della comunicazione sportiva e corporate;

● Marco Marino, vp di Braccialetti Aua, brand pugliese produttore di bracciali con perline colorate e laccio in corda da uomo e donna ispirati a luoghi, paesaggi e città italiane;

● Alberto Bressan, ceo del Gruppo Next Exhibition, azienda multinazionale operante nel campo della produzione di mostre multimediali e immersive in tutto il mondo con sedi in Italia, Spagna, USA e Regno Unito;

● Danila Pignalosa, Marketing Strategist di Finestrenurith, azienda leader nel settore dei serramenti, sinonimo di sistemi avanzati di finestre e porte-finestre in pvc, persiane in alluminio e pvc;

● Antonio Messeni Petruzzelli, professore ordinario di Gestione dell’Innovazione del Politecnico di Bari;

● Raffaele Mauro, cofounder e general partner di Primo Space Fund, fondo di venture capital specializzato nella space economy;

● Alessio Lorusso, ceo e founder di Roboze, azienda nata a Bari specializzata nella produzione di stampanti 3D ad alta performance per l’accelerazione dell’Industria 4.0, a beneficio di aerospazio e difesa, di motorsport e automotive e di industria manifatturiera. Oggi Roboze serve aziende del calibro di General Electric, Airbus, Bosch, Redbull Formula 1 e Mercedes Benz;

● Rulof, youtuber. Da più di 15 anni intrattiene il suo fedele pubblico su YouTube che conta più di 500.000 follower, con video-tutorial in cui trasmette un messaggio di riciclo, amore per la natura e green-economy;

● Mirko Spinelli, Regional vp di Salesforce, impresa statunitense di cloud computing con sede a San Francisco, California e operativa in 36 Paesi del mondo.

● Roberto Tucci, head of innovation di Scuola Holden, scuola di storytelling più famosa d’Italia, situata a Torino;

● Francesco Morzaniga, direttore creativo di Serenis, startup tecnologica che offre percorsi di terapia online, in videochiamata;

● Chiara Brughera, managing director di SheTech, associazione nata con l’obiettivo di colmare il gender gap e supportare le donne nel mondo della tecnologia, del digital e dell’imprenditoria;

● Federico Veronesi, member board of directors di Signorvino (Gruppo Calzedonia), la ‘Grande cantina italiana” lanciata nel 2012 da Sandro Veronesi;

● Alberto Mazzieri, head of enterprise sales, Southern Europe di Spotify Italia, piattaforma di contenuti audio che offre lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti;

