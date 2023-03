Per la Generazione Z la laurea e il posto fisso non sono essenziali per avere successo

I ragazzi dellanon pensano alla laurea o al posto fisso e considerano le passioni e la flessibilità più importanti della sicurezza finanziaria. A dirlo è uno studio condotto da Fiverr, società israeliana quotata a New York che mette in contatto i freelance con persone o aziende che li cercano, e dalla società di ricerca Censuswide.

Lo studio, condotto tra il 13 e il 20 febbraio, ha coinvolto 7.121 giovani tra i 16 e i 26 anni statunitensi ed europei. Il 40% degli intervistati ha dichiarato di pensare a un’attività in proprio o di volere lavorare come freelance per tutta la carriera.

L’importanza dell’autonomia nel lavoro

“La Generazione Z è stata l’ultima a entrare nella forza lavoro ed è in prima linea nelle ultime tendenze”, ha dichiarato Gali Arnon, cmo di Fiverr. “L’autonomia è un’attrattiva importante per una generazione desiderosa di perseguire le proprie passioni, affinare le proprie competenze e avere un maggiore controllo sui propri guadagni e sulla traiettoria della propria carriera”.

I Gen Z, afferma lo studio, non considerano la laurea e un tradizionale lavoro da 40 ore a settimana come essenziali per una carriera di successo. Il 40% degli intervistati, in particolare, non crede che la laurea sia un passo necessario, il 70% vede la libera professione come una valida opzione di carriera. Quasi un quarto degli intervistati ritiene inoltre che un periodo di pausa per esplorare interessi o viaggiare sia un passo fondamentale prima di avviare una carriera.

La flessibilità prima dello stipendio

Quando si tratta di cercare un nuovo lavoro, per il 71% dei ragazzi la flessibilità e la capacità di essere autonomi sono le priorità. Solo il 30% dà la priorità a uno stipendio competitivo.

Una conseguenza di queste preferenze è che non sono molti i ragazzi disposti a lavorare duro solo per uno stipendio più alto. Il 32% degli intervistati spiega di essere motivato a impegnarsi molto quando fa qualcosa che lo appassiona e solo un quarto è pronto a lavorare duramente per aumentare il proprio stipendio.

