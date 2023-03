Guida autonoma, elettrico e interni sostenibili: i modelli futuristici più lussuosi del mercato

Robot, intelligenza artificiale, macchine volanti: spesso ci si immagina un mondo con questi elementi quando si parla di futuro. Altri invece credono che il futuro includa obiettivi più concreti, come lo sviluppo delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni per un pianeta più sano.

Le case automobilistiche sanno come soddisfare le esigenze visionarie di coloro che vogliono già avere un piede verso il futuro, oramai sempre più vicino.

I vantaggi del 100% elettrico, la lussuosa comodità della guida autonoma, gli interni di materiale sostenibile e di recupero non sono più caratteristiche delle cosiddette concept cars: i modelli futuristici presto saranno prodotti e venduti in serie.

100 anni di storia, altri 100 per il futuro: Bentley EXP 100 GT

La casa britannica festeggiò il centesimo anno di attività nel 2019 e presentò la Bentley EXP 100 GT, un modello che allora rappresentava il futuro del marchio, oltre che di tutte le supercar. Con questo prodotto Bentley anticipò quelli che oggi sono gli obiettivi che il settore automobilistico dovrà raggiungere entro il 2035.

Quattro motori elettrici spostano questo massiccio veicolo lungo 5,8 metri. 1500 Nm di coppia garantiscono prestazioni adrenaliniche e 100% sostenibili, con un’accelerazione 0-100 km/h in 2,5 secondi e una velocità massima di 300 km/h.

Bentley offre 5 opzioni di guida autonoma, che modificano gli spazi interni, l’impianto sonoro e le possibilità di guida in base alle preferenze. L’eleganza non manca grazie agli interni rivestiti in legno di recupero antico con intarsi in rame, superfici in cotone ricamato e interfacce di cristallo inglese.

Rolls Royce 103EX Vision Next 100

Un altro omaggio per cento anni di storia, questa volta quelli di BMW. Nel 2016 la casa tedesca si è chiesta come saranno le automobili tra 30 anni: la risposta fu la Rolls-Royce 103EX Vision Next 100. Secondo la loro visione, le auto del futuro prevedono un alto coinvolgimento del cliente nel processo di creazione e una guida 100% autonoma.

La Rolls Royce è spinta da un sistema di propulsione a zero emissioni. Ad essere rivoluzionario non è il rivestimento esterno futurista, ma il sistema di guida autonoma meglio conosciuto come Eleonor, l’assistente virtuale che guiderà i passeggeri a destinazione. All’interno un divano li accoglie al posto dei sedili e un impianto infotainment è integrato sulla plancia al posto del volante per regalare un’esperienza di lusso in movimento.

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

A differenza delle prime due, il modello concept di Mercedes ha un aspetto più tradizionale, vicino alle auto di oggi. Presentata la prima volta al salone di Pechino del 2018, la Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury ha tutti gli elementi per essere considerata una visione futurista dell’automobilismo, con l’aggiunta di un lusso sfrenato.

Il propulsore a quattro motori elettrici eroga un totale di 738 CV con una velocità massima di 250 km/h. La fusione tra SUV e berlina si appoggia a enormi cerchi da 24 pollici. Gli interni rimandano a un design cinese per l’eleganza e la purezza dei rivestimenti bianchi, mentre in mezzo ai sedili si posiziona un vassoio in legno contenente un set da tè ad accentuare la sfarzosità del servizio.

