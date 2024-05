Rolls-Royce sbarca a Milano e presenta il nuovo gioiello elettrico: Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Motor Cars Milan ha debuttato con un evento esclusivo nella raffinata cornice di Villa Necchi Campiglio, nel cuore pulsante di Milano. Nella serata di lunedì 6 Maggio, gli ospiti sono stati accolti per un’esperienza unica, immersi nella bellezza anni ‘30 delle sale e del parco della villa, che ha ospitato l’esposizione della prestigiosa gamma di vetture Rolls-Royce. Protagonista della serata è stato l’ultimo modello full-electric della casa automobilistica britannica, Rolls-Royce Spectre, che è stato svelato al pubblico italiano durante l’evento, suscitando grande interesse e affascinando gli ospiti presenti.

Diversi importanti interventi si sono alternati nel corso della serata, sia lato casa madre, rappresentata per l’occasione da Boris Weletzky, Regional Director United Kingdom, Europe and Central Asia, sia dal lato della concessionaria milanese, nella persona di Alberto Schön, Owner di Rolls-Royce Motor Cars Milan e ceo di Rossocorsa.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver stretto una partnership con una realtà forte, competente e radicata come Rossocorsa. Per questo voglio ringraziare Giorgio e Alberto Schön, la cui visione è stata determinante. Vediamo un grande potenziale in Italia e Milano è la città ideale per Rolls-Royce. Abbiamo l’intento di concentrarci ancora di più sul Brand e sulla nostra stimata clientela”, ha dichiarato Weletzky.

Dello stesso avviso anche Schön: “L’arrivo di Rolls-Royce a Milano è una grande opportunità per il nostro gruppo e siamo onorati di rappresentare un marchio così importante, storico ed estremamente affine al nostro business. Credo che questo evento catturi l’essenza di quello che Rolls-Royce significhi nel Mondo, ovvero eleganza, cura del dettaglio e lusso su misura.”

Grazie alla gestione esperta di Rossocorsa, Rolls-Royce Motor Cars Milan è già operativa sul territorio italiano, con un mandato che si estende a tutta l’Europa. Questa partnership unica, arricchita da trent’anni di esperienza nel settore, promette di offrire un servizio impeccabile e su misura per i clienti più esigenti. L’inaugurazione del nuovo showroom Rolls-Royce Motor Cars Milan è prevista entro la prima metà del 2025, presso il polo Rossocorsa di Via dei Missaglia 89 a Milano. Coerentemente ai dettami dell’immagine di marca, sarà un’elegante e moderna vetrina dedicata all’artigianalità, all’innovazione e all’eccellenza che da sempre contraddistinguono il marchio Rolls-Royce.

