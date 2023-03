Mimma Posca torna nel mondo vitivinicolo: ecco il suo nuovo progetto imprenditoriale

Sono trascorsi quattro anni dall’ultimo significativo incarico di Mimma Posca, che ha portato la filiale italiana di Pommery ai vertici della distribuzione.

Posca ha maturato una solida esperienza in importanti realtà vitivinicole nazionali e internazionali ricoprendo incarichi manageriali con responsabilità crescenti. Per scelta e vocazione ha sempre preferito creare e avviare nuovi progetti in cui porre le basi di storie e percorsi di successo. La passione per il mondo enologico e l’educazione al gusto caratterizzano da sempre la sua storia professionale dedicata alla promozione, alla divulgazione e allo sviluppo del business dei prodotti di eccellenza.

Il nuovo progetto

Con queste premesse, è stata fondata Classy Wines. Il concept nasce da un progetto che unisce tradizione a innovazione, attraverso il racconto autentico della cultura enoica e la proposta di una selezione esclusiva di vini d’autore, provenienti da territori d’eccellenza.

La distribuzione è mirata nei segmenti ultra-premium & top range, che fanno di CLASSY Wines un operatore ispirato e specializzato, che racconta il sapere e il sapore, gli aromi e gli amori, i gesti e i gusti, espandendo l’universo del vino fino agli amanti del bien vivre.

Una rete di professionisti

Da marzo 2023, con sede operativa nel cuore di Milano, CLASSY Wines si avvale di un team di agenti e collaboratori qualificati, con partnership di rango per una diffusione dei valori e della vision dei brand che fanno parte della collezione.

CLASSY Wines debutta nel mercato italiano con Maison Chanoine Frères 1730, Champagne Tsarine, Château Kirwan Margaux, Cantine Beladea, Corno di Rosazzo, Marina Danieli, Buttrio.

