Snellire la burocrazia attraverso la tecnologia: il nuovo progetto di Ntt Data

Chiamiamola via giapponese alla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. Il colossolanciae promette di dare un sostanzioso contributo alladel nostro apparato sfruttando la propensione all’innovazione del Paese asiatico.

Sul tavolo, per cominciare, 200 assunzioni nei prossimi 12 mesi e tra i 5 e i 10 milioni di investimenti. “Con particolare attenzione”, sottolinea Nadia Governo, ceo di Ntt Data Gov & Tech, “allo sviluppo di competenze specialistiche per i giovani, con una particolare attenzione al Sud e all’inclusione delle donne nelle carriere Stem e contribuire alla riduzione del gender gap nel settore tecnologico”.

Il rapporto con la Pubblica amministrazione

La nuova realtà si focalizzerà su consulenza specializzata e soluzioni dedicate in grado di rispondere alle grandi sfide della trasformazione digitale del settore pubblico supportando la realizzazione di servizi innovativi basati su tecnologie di ultima generazione e su un’esperienza di eccellenza per il cittadino.

“Vogliamo dare il nostro contributo per ridurre la complessità dell’approccio fra gli utenti e la Pa”, spiega Domenico Picciano che assume il ruolo di presidente della neonata impresa mantenendo la responsabilità di head of Health&Public Sector in Ntt Data Italia”,”ridisegnare i procedimenti ed indicare e applicare la strada più semplice”.

Gli obiettivi di Ntt Data Gov & Tech

Per raggiungere l’obiettivo di riduzione del “digital divide” della Pa occorre affrontare anche il nodo delle competenze per creare il tessuto connettivo di persone in grado di incidere operativamente sui processi digitali: “Ntt Data Gov & Tech offre servizi e soluzioni di alta qualità alla Pubblica Amministrazione, centrale e locale, ma punta a favorire l’innovazione tecnologica in diversi settori come risposta efficace a specifiche esigenze di business”, sottolinea Governo, “Intelligenza artificiale capace di analizzare le istanze dei cittadini, consulenza specializzata in ambito cybersecurity per prevenire la violazione dei dati sensibili sono solo alcuni dei servizi offerti dalla nuova società. Anche grazie a strette sinergie con il settore della ricerca e con le Università del territorio, l’offerta proposta dalla società è in grado di rinnovarsi continuamente nell’ottica di costruire una rete di talento collettivo che copra tutto il territorio nazionale. Milano, Roma, Napoli, Bari e Cosenza sono le sedi in cui è già attiva la nuova società”.

Le sfide del futuro

Attenzione al tema “politico” di un’Italia ancora per alcuni aspetti non omogenea: “Il nostro Paese si avvia ad affrontare delle sfide importanti, dall’implementazione del Pnrr all’avvio della riforma delle Autonomie differenziate. Due processi che impatteranno inevitabilmente, e in modo diverso, sul Sud dell’Italia. Ntt Data si inserisce in questo scenario”, spiega Picciano, “con la volontà di mantenere nel Meridione il fulcro delle sue attività più disruptive, per offrire anche al Mezzogiorno un futuro digitale con consulenza specializzata e soluzioni innovative, puntando sui suoi giovani talenti, con programmi di formazione specifici per lo sviluppo di competenze sui processi pubblici e sull’innovazione tecnologica. Il nostro obiettivo è quello di supportare la transizione digitale italiana, contribuendo allo sviluppo delle competenze specialistiche di un settore sul quale il sistema deve investire per non perdere le opportunità di crescita rispetto al resto dell’Europa”.

Ntt Data supporta la realizzazione di servizi innovativi full digital e mobile basati sull’evoluzione tecnologica e l’automazione dei processi come lo sviluppo di applicazioni cloud native, l’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale e la sperimentazione di funzionalità di extended reality e metaverso.

