Pornhub ha un nuovo proprietario: l’imprenditore italocanadese della cannabis Rocco Meliambro

Investitore, fondatore e leader di startup.è il presidente italocanadese di Ethical Capital Partners, il fondo divenuto proprietario di, la società a capo del sito pornografico. Meliambro è un esperto dirigente multisettoriale che fatto parte di numerosi consigli di amministrazione di società quotate in borsa.

Nel 2015, l’imprenditore ha fondato Meta Growth, che alla fine è diventata il più grande rivenditore di cannabis del Canada e la terza entità di cannabis in Canada per fatturato. È stato anche membro del gruppo che ha contribuito a fondare Canna Royalty che è stata poi acquisita da Cresco Labs. Meliambro è stato anche partner di Moss Lawson e Research Capital, vantando quindi esperienza nel mercato pubblico che in quello delle imprese private.

Cos’è l’Ethical Capital Partners

La filosofia di Ecp è chiara: “Cerchiamo opportunità di investimento e di consulenza in settori che richiedono una leadership etica di principio”, si legge sul sito del fondo. Ecp investe in opportunità che si concentrano sulla tecnologia, che presentano complessità legali e normative e che attribuiscono valore alla trasparenza e alla responsabilità.

“La nostra forza”, continua la presentazione di Ecp, “affonda le radici nei nostri diversi background. Con competenze in investimenti pubblici e privati, conformità normativa, comunicazione e applicazione della legge. Inoltre, con ogni investimento effettuato, il nostro team continua ad accrescere la propria esperienza pratica nel mondo reale, fondamentale per aiutare i nostri partner a creare valore”.

L’operazione Pornhub

Ecp ha annunciato di aver acquisito MindGeek, società di tecnologia e media, proprietaria di un ampio portafoglio di proprietà di intrattenimento per adulti, tra cui Pornhub, YouPorn, Redtube, Brazzers, Men.com, Sean Cody, Trans Angels e Nutaku.

Secondo quanto si legge nel comunicato diffuso dal fondo, “con un’attenzione particolare al sostegno della comunità e alla libertà di espressione, le piattaforme di MindGeek sono all’avanguardia per quanto riguarda la fiducia e la sicurezza, impiegando pratiche di conformità e di moderazione dei contenuti leader del settore”. Ecp ha quindi trovato in MindGeek le caratteristiche condivise per gli investimenti del fondo: “MindGeek si impegna”, continua la nota, “a garantire un intrattenimento per adulti di qualità, fatto da e per adulti consenzienti, su piattaforme che definiscono gli standard di fiducia e sicurezza, istituendo misure di conformità che superano quelle di altre piattaforme su Internet”.

L’investimento vuole quindi mettere a disposizione di MindGeek l’esperienza e il knowhow del fondo per posizionare ulteriormente l’azienda dell’intrattenimento per adulti come la piattaforma più popolare di Internet per i contenuti per adulti, collaborando “per garantire che le sue piattaforme siano all’avanguardia dell’innovazione, della fiducia e della sicurezza su Internet e rimangano la sede di una comunità globale inclusiva di creatori di contenuti per adulti, performer, artisti e utenti che celebrano l’espressione creativa e sessuale”.

Le parole di Meliambro

“Ecp”, sottolinea Meliambro, “cerca opportunità di investimento in settori che richiedono una leadership etica di principio. La nostra filosofia si basa sull’identificazione di proprietà che si adattano al nostro approccio di investimento responsabile e che hanno il potenziale per creare rendimenti interessanti su un orizzonte temporale convincente. Riteniamo che l’industria dell’intrattenimento per adulti sia influenzata dall’evoluzione delle opinioni pubbliche e degli approcci normativi, e che sia il momento giusto per far evolvere questo business”.

