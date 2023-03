Al via la Future of Work Week, l’evento di Cisco per scoprire come sarà il lavoro del futuro

Persone, tecnologia e spazi. Sono questi tre degli elementi chiave della prima edizione della, la settimana di appuntamenti organizzata da Cisco , in collaborazione con il proprio ecosistema, che si pone l’obiettivo di analizzare i vari aspetti legati al lavoro del futuro. Gli appuntamenti – convegni e dibattiti in diversi punti della città – continueranno fino a venerdì 24 marzo e saranno l’occasione per ascoltare e dialogare con personalità rivelanti di diverse realtà aziendali e di professionisti nei settori tecnologico e scientifico.

“Il via ai lavori” è stato dato da Gianmatteo Manghi, amministratore delegato di Cisco Italia, e da Michele Dalmazzoni, direttore della divisione Collaboration Sud Europa & Future of Work Leader Italy. Dopo gli interventi di Layla Pavone, coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano e Mariano Corso, responsabile Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano; il primo appuntamento della manifestazione è stata la Tavola Rotonda dal titolo”Luoghi, persone, tecnologia… cosa succede quando il futuro del lavoro non è più quello di una volta?”, con Barbara Cominelli, ceo di JLL Italy, Pierluigi Dialuce, senior director – group head of people tech & change management di Intesa Sanpaolo e l’ad Manghi.

A chiudere i lavori della mattinata di martedì il Neuroscienziato e ceo di Strobilo Andrea Bariselli, che ha parlato dell’importanza delle nuove tecnologie e delle neuroscienze, nel comprendere il sottile legame tra noi esseri umani e l’ambiente che ci circonda, trovando strumenti utili a ridisegnare gli spazi che abitiamo.

I temi chiave

Persone, tecnologia e spazi di lavoro sono i tre filoni che scandiranno gli appuntamenti della settimana e che per la prima volta verranno approfonditi con la collaborazione degli stessi partner Cisco. Nella prima giornata della manifestazione si sono svolti tre workshop dedicati ciascuno a un argomento diverso:

Persone , in collaborazione Logotel . Sfide e prospettive per far lavorare al meglio le persone in contesti ibridi e collaborativi, a partire dalla dimensione sociale delle organizzazioni. Per sviluppare nuove modalità di lavoro che generino senso di appartenenza, engagement e percorsi di apprendimento non convenzionali.

, in collaborazione . Sfide e prospettive per far lavorare al meglio le persone in contesti ibridi e collaborativi, a partire dalla dimensione sociale delle organizzazioni. Per sviluppare nuove modalità di lavoro che generino senso di appartenenza, engagement e percorsi di apprendimento non convenzionali. Tecnologia , in collaborazione con Signify . Soluzioni avanzate di connettività, piattaforme di collaboration, sistemi IoT applicati agli Uffici, cybersicurezza, Artificial Intelligence: tutto questo è possibile grazie alla tecnologia che abilita il futuro del lavoro.

, in collaborazione con . Soluzioni avanzate di connettività, piattaforme di collaboration, sistemi IoT applicati agli Uffici, cybersicurezza, Artificial Intelligence: tutto questo è possibile grazie alla tecnologia che abilita il futuro del lavoro. Spazi di lavoro, in collaborazione con Shure e JLL. Gli uffici stanno cambiando e stanno diventando dei tool. Si stanno infatti trasformando da luogo di svolgimento di compiti a luoghi di aggregazione e si concentrano maggiormente sul benessere delle persone e dell’ambiente.

Proprio su questi temi tre temi chiave è intervenuto anche Gianmatteo Manghi, ad di Cisco: “Stiamo lavorando sulle persone, sugli spazi e sulle tecnologie”, ha spiegato Manghi, “per quanto riguarda le persone per migliorare la qualità della vita, la produttività e i risultati; per rendere sempre più attrattivi gli spazi anche grazie alle tecnologie che possono rendere gli stessi spazi più diffusi e connessi”. Secondo Barbara Cominelli, ceo di JLL Italy, inoltre, “l’ufficio deve diventare un tool, in cui sviluppare innovazione, socializzazione e collaborazione e in cui l’inclusione non sia solo fisica ma anche digitale”.

Gli altri incontri

Nella stessa giornata sono intervenuti anche Angelo Fienga, director sustainable solutions di Cisco Emea; Gianpaolo Barozzi, Cisco Purpose Innovation lead e Silvia Zanella, manager, autrice, Linkedin top voice Lavoro.

Mercoledì 22 marzo al Lutech Campus è invece in programma “The future of work: more collaborative, more automated, more hybrid”, giovedì 23 marzo presso il Talent Garden Isola altri tre appuntamenti intitolati “Trascorri una giornata nel Campus di Talent Garden”, “Esplora le sfide del lavoro agile”, “Ascolta corporate, startup e freelance a confronto”. Nella sessione pomeridiana sempre di giovedì 23 avrà luogo invece “Cisco Immersive Experience: scenari di lavoro ibrido” al Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center e al Maticmind Experience Center.

Venerdì 24, infine, la chiusura dei lavori. Il Cisco Cybersecurity Co-Innovation Center sarà teatro di un workshop interno conclusivo organizzato in collaborazione con Logotel, per esplorare possibili scenari e per affrontare le nuove sfide del futuro del lavoro con una prospettiva tutta People Centered.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.