Così Ubs sta supportando gli imprenditori italiani

In un contesto economico globale complesso come quello attuale, le sfide che gli imprenditori si trovano ogni giorno a dover

fronteggiare sono sempre più intricate e ampie. È in questo momento storico difficile da decifrare che in Ubs Gwm si lavora per fare la

differenza, supportando gli imprenditori italiani nella gestione dei delicati equilibri aziendali, economici e personali attraverso soluzioni

costruite su misura per ciascuno di loro. Ne parliamo con Paolo Federici, market head di Ubs Global Wealth Management.

Come lavorate per fare sì che ogni esigenza sia trattata in modo diverso?

Con metodo, soluzioni e tecnologie mirate, che Ubs ha potuto sviluppare negli anni grazie all’esperienza accumulata assistendo le

famiglie imprenditoriali in tutto il mondo.

Cos’è Wealth Way?

È un metodo proprietario e distintivo rispetto al resto del mercato. Permette di analizzare in modo personalizzato il profilo di ciascun

cliente per sviluppare soluzioni davvero su misura. Di fatto, per ciascun investitore costruiamo tre diversi portafogli, ognuno dei quali

dedicato a una specifica esigenza finanziaria nel tempo, ossia liquidity, longevity e legacy.

Ce li racconta?

La liquidità mira a garantire i flussi finanziari necessari nel breve termine, la longevità guarda alle esigenze personali a più lungo termine

e il lascito si concentra sulle esigenze delle future generazioni, tema sempre cruciale per gli imprenditori e per il futuro della propria

azienda. È una rivoluzione: il patrimonio non viene più organizzato per prodotto, ma per finalità, con soluzioni che abbracciano sia il

breve che il lungo periodo. Questa formula si rivela vincente per essere riconosciuti come un efficace compagno di viaggio per gli

imprenditori, che scelgono di affidare a noi la protezione e la gestione del loro patrimonio.

Come siete strutturati?

Ubs Gwm mette a disposizione servizi specifici per l’organizzazione del patrimonio, attraverso un check-up della situazione finanziaria

complessiva effettuata dai nostri wealth planner, esperti di organizzazione del patrimonio e amministrazione fiduciaria, e dal corporate

advisory group (cag), che entra in campo per operazioni straordinarie di discontinuità del capitale con specialisti dedicati alle piccole e

medie aziende italiane. La competenza su mercati, settori e dinamiche imprenditoriali a livello globale consente di coprire un’ampia

gamma di esigenze, dalla raccolta di capitali per finanziare investimenti o acquisizioni al supporto nel processo di quotazione al listino

Euronext Growth Milan (ex Aim, ndr) alla ricerca di partner strategici, fino alla cessione dell’azienda.

Quali soluzioni?

Prodotti pienamente adattabili per ciascun cliente, dalle gestioni patrimoniali MyWay ai prodotti strutturati, che riusciamo a emettere su

misura per ciascuna necessità. Esempi concreti di come la possibilità di avere in casa una tecnologia proprietaria di ultima

generazione, unita a competenze di wm, ib e am, ci consenta di operare a livelli di eccellenza sul mercato. Infine, il network e la

formazione. Abbiamo attivato piattaforme come la Industry leader network, l’Ubs global visionaries, il Vocabolario della sostenibilità.

Tutte occasioni nelle quali gli imprenditori possono non solo accumulare conoscenze su temi a loro cari, ma anche accrescere il

proprio network a livello domestico e internazionale grazie a Ubs.

