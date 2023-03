“Non si vive di sola pasta”: chi è l’imprenditrice che ha deciso di puntare sul riso

L’imprenditrice ha deciso di puntare sul riso: una tradizione secolare che risaliva addirittura al Settecento e aveva visto nel corso dei secoli avvicendarsi diversi proprietari e significativi interventi nei metodi d’irrigazione e nelle forme di coltivazione. A secoli di duro lavoro e di tradizione agricola, si è aggiunta la sfida di puntare sul re dei risi, il Carnaroli. Così è cominciata l’avventura di Riso Buono, il più amato dagli chef stellati di tutto il mondo nel suo inconfondibile contenitore in vetro. Brizzolari si è calata perfettamente nel ruolo, al punto che ormai sembra di casa in queste terre del Novarese.

Con passione e competenza gestisce l’azienda agricola La Mondina di proprietà della famiglia Luigi Guidobono Cavalchini. Oggi si stenta quasi a credere che sia la stessa persona quando la si vede aggirarsi in stivali di gomma in mezzo alle risaie o alla guida del trattore che ha imparato a guidare per necessità. Ma d’altra parte anche il passaggio dalla carbonara al risotto sulla carta non appariva proprio scontato. “La scommessa è stata coltivare il riso carnaroli classico dove non era stato mai fatto. È una pianta molto difficile e io sono stata la prima a farlo in zona. Poi in tanti hanno seguito il mio esempio. Oggi produciamo e vendiamo in tutto il mondo: da Dubai agli Stati Uniti”, puntualizza Cristina Brizzolari. “I nostri clienti sono gli chef stellati, tanti ristoranti e pochissime gastronomie”. Ben 200 gli ettari coltivati a rotazione: 100 a riso e i restanti 100 a mais, a erba da destinare agli animali oppure a risi con tecnologia Clearfield per pulire i campi.

Le tecniche

“Non credo alle aziende che non hanno la rotazione, ottengono prodotti similari ma non il vero seme di carnaroli classico, che non va mischiato con altre varietà similari. La rotazione è utile non solo per aumentare la fertilità del terreno, ma contro le infestanti e per consentire alle piante di riprendersi e difendersi dai patogeni” spiega l’imprenditrice. Non è l’unica accortezza adottata per ottenere un prodotto di qualità eccellente. Il Riso Buono Carnaroli Gran Riserva per esempio viene fatto invecchiare un anno da grezzo.

Pratica già nota in antichità con il procedimento ‘dell’Agin’ che dà la possibilità al riso di acquisire tutte le caratteristiche di massima qualità e di aumentare il volume originale ottenendo una minore dispersione di amido e minerali nella cottura. Il segreto per non far attaccare i chicchi e non far scuocere il risotto. Poi c’è la lavorazione in pietra. Un altro passaggio molto delicato è la sbiancatura del riso: “Se è troppo bianco significa che è stato privato delle sue qualità organolettiche”, precisa l’imprenditrice.

Gli altri risi