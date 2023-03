Tornano i timori tra le banche, Deutsche Bank crolla in Borsa: cosa sta succedendo

Background

Nel 2017, Deutsche Bank ha accettato di pagare una multa di 7,2 miliardi di dollari agli Stati Uniti per le sue “pratiche di prestito irresponsabili” effettuate nel 2006 e nel 2007 che hanno parzialmente causato la Grande Recessione. Tra l’altro, è riuscita a superare quella controversia tagliando drasticamente i costi. Nel 2018, in un solo giorno, ha licenziato più del 20% della sua forza lavoro globale, riuscendo così a registrare un profitto negli ultimi 10 trimestri. I fallimenti imprevisti delle americane Silicon Valley Bank e Signature Bank hanno provocato un terremoto in tutto il sistema finanziario globale, portando infine al salvataggio di Credit Suisse. Tuttavia coloro che avevano 17 miliardi di dollari in rischiose obbligazioni Credit Suisse non sono stati considerati nell’accordo e sono rimasti a mani vuote. Aspetto che ha portato all’aumento dei tassi di credit default swap di Deutsche Bank, poiché gli investitori sperano di evitare di trovarsi nella stessa posizione.

LEGGI ANCHE: “Ubs salva Credit Suisse con un piano da 3 miliardi di franchi svizzeri. Ma i titoli crollano in Borsa”

Citazione cruciale

“È un chiaro segnale che il mercato vende prima e fa domande dopo”, ha detto a Bloomberg l’analista di FlowBank Paul de la Baume.

A margine

Le banche statunitensi più piccole hanno perso circa 1,1mila miliardi di dollari in depositi nell’ultimo anno, secondo una recente analisi di JP Morgan, con il denaro che si è trasferito nelle banche più grandi e negli investimenti in contanti. Circa la metà dei deflussi è avvenuta nelle settimane successive al crollo della Silicon Valley Bank, secondo JP Morgan.