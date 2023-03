“Sostenibili da sempre”: così Enegan fornisce energia elettrica al 100% green

Il mondo sta sempre più improntando il proprio approccio a una visione totalmente sostenibile. Questo accade nella quotidianità, ma soprattutto nei contesti aziendali. Non è più possibile derogare questo impegno che tutti devono prendersi per evitare di arrivare al punto di non ritorno al quale c’è il rischio di avvicinarsi sempre di più, come ci ricorda quotidianamente il nostro pianeta, lanciandoci segnali e messaggi inequivocabili.

Il tema viene costantemente affrontato negli appuntamenti istituzionali, ma questo non può bastare. Quando ad agire è anche il mondo dell’impresa, allora la strada tracciata è quella giusta. Enegan, trader di luce, gas e telecomunicazioni, è un emblema di svolta green. L’azienda, fin dalla sua nascita, nel 2010, ha deciso di investire e puntare sulla sostenibilità, perché realmente coinvolta e convinta che questa sia il percorso giusto.

L’offerta green

Il punto di forza di Enegan – che da sempre si orienta al mondo delle aziende – in termini di sostenibilità è rappresentato proprio dalla fornitura green della propria offerta, per la quale l’azienda è all’avanguardia, avendo scelto di puntare sull’energia verde, prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, senza l’impiego di combustibili fossili e senza emissioni di gas serra nell’atmosfera.

Enegan distribuisce solo energia 100% verde, cioè energia elettrica derivante esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata da Garanzia d’Origine (Go), un certificato che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati. Enegan è inoltre attiva nei settori delle telecomunicazioni e dell’efficientamento energetico.

Il sostegno a diverse associazioni

Le tre parole chiave che sintetizzano la filosofia dell’azienda sono trasparenza, affidabilità e beneficio, che racchiudono il diverso modello di business dell’azienda: umano, sostenibile e solidale. La sua caratteristica principale è quella di garantire un servizio personalizzato a ciascun cliente. Oggi Enegan conta oltre 300 dipendenti, due sedi dislocate a Firenze e Grosseto, una rete commerciale di agenti attiva in tutta Italia e un gruppo di aziende satelliti legate al suo core business.

L’azienda sostiene attivamente anche diverse associazioni che hanno lo scopo di migliorare la vita delle persone in diversi ambiti. Enegan supporta infatti realtà come l’Ospedale Pediatrico Meyer, Dynamo Camp ed è anche tra i principali sostenitori di Save the Planet, la Aps che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare attenzione alle problematiche della natura e dell’ambiente.

