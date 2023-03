Forbes Empower The Future: rivivi la round table dedicata al design sostenibile

Si è conclusa mercoledì 22 marzo la terza edizione di Empower The Future, il digital business summit di Forbes dedicato all’innovazione e alla sostenibilità.

La quinta round table dell’evento, dedicata al design sostenibile e moderata da Enzo Argante (responsibility specialist contributor di Forbes Italia), ha visto coinvolti come relatori Mario Cucinella, founder di Mario Cucinella Architects, Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, Domenico Greco, co-founder & cio di Designtech; Carmine Carlo Ammirati, sustainability director & innovation manager di Alcantara, Nadia Boschi, head of sustainability Italy and continental Europe di Lendlease, e Valentina Moretti, architetto di Holding Terra Moretti.

