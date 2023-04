Velocità, adrenalina e lusso sfrenato: la Formula 1 torna a Las Vegas

Quello che succede a Las Vegas, resta a Las Vegas: così si dice quando ci si trova nella magica città che prende vita durante la notte. Questa regola non sarà molto facile da applicare nel fine settimana tra il 16 e il 19 novembre 2023, giorni in cui si disputerà ilnei pressi del Caesar Palace.

La classe regina del motorsport a quattro ruote è stata la disciplina sportiva in più rapida crescita al mondo, avvenuta soprattutto negli Stati Uniti, patria dell’intrattenimento e dello sfarzo per eccellenza. Dopo l’esordio del Gran Premio di Miami nella stagione 2022, l’America diventerà lo Stato con più Gran Premi disputati nel corso di un campionato, 3 in totale.

Quando lusso è la parola d’ordine

Il paddock della Formula 1 è da sempre una miniera d’oro per i marchi di lusso di tutti i settori: dagli orologi all’alta moda, per arrivare ai jet e agli yacht fino alle macchine private dei piloti. Alcuni gran premi si distinguono per andare oltre la pista, concentrandosi sulla qualità dell’intrattenimento non solo per i fanatici dei motori, ma di tutte le celebrità che presenziano: attori, ex piloti, politici, chi più ne ha più ne metta. Così la Formula 1 diventa un’oasi di opportunità per il settore del lusso, accompagnata dal rombo inimitabile dei motori che corrono nelle piste più ambite nel mondo del motorsport.

Il circuito del Caesar Palace

Gli anni ’80: quale miglior periodo per accendere i rumorosi motori delle monoposto più veloci e appariscenti, nella città più chiassosa di sempre. Las Vegas ha fatto il suo esordio nel calendario della Formula 1 nel 1981: il circuito, ovviamente cittadino, si districava intorno all’hotel-casino. Per avviarlo, gli organizzatori dell’evento sborsarono 8 milioni di dollari. La gara si disputò anche l’anno successivo, ma, a causa di altri eventi sportivi e a nuove strutture nei pressi del circuito, fu anche l’ultima.

Il ritorno del Gran Premio del Caesar Palace è ancora più emozionante della sua nascita. Grazie alla crescita esponenziale della fama dello sport negli Stati Uniti, la Federazione Internazionale dell’Automobile ha potuto annunciare nel 2022 il rientro nel calendario della città del glamour, con una spesa di oltre 240 milioni di dollari per le hospitality, i box e i paddock che si estenderanno su un sito di 16 ettari.

A manovrare dall’alto l’attesissimo debutto c’è Liberty Media, proprietaria dei diritti televisivi della Formula 1. L’incredibile lavoro di marketing per pubblicizzare l’evento conferma un ritorno col botto, scintillante e opulento, proprio come Las Vegas.

