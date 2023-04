VilleCastelliDimore: un viaggio alla scoperta delle bellezze del Veneto

, progetto affacciato sulla scena internazionale da una piattaforma di eccellenza come Itb Berlin, apre le porte a ville, castelli, palazzi e dimore storiche del Veneto per far conoscere l’anima più autentica della regione.

Un’iniziativa che coinvolge direttamente i proprietari degli immobili, che hanno scelto di accogliere i visitatori. Autenticità, qualità e ospitalità sono alcuni dei punti di forza del progetto, che garantisce visite ed esperienze esclusive attraverso momenti di relax, gusto e benessere.

Dal Lago di Garda alle Dolomiti

31 location di pregio, dove godere di una natura fatta di giardini all’italiana, parchi secolari e panorami aperti su colline e vigneti. L’offerta spazia dal Delta del Po alle Dolomiti, passando per i Colli Berici ed Euganei fino alle Colline del Prosecco. Natura ma anche cultura, custodita in città d’arte come Venezia, Vicenza, Treviso e Verona.

All’interno di ogni residenza si trovano alcuni dei capolavori più celebri dell’arte italiana: si va dagli affreschi di Domenico Tiepolo e del figlio Giambattista, passando per le decorazioni di Giallo Fiorentino, fino alle opere architettoniche di Andrea Palladio.

“Quello di Ville Castelli Dimore è un esempio vincente. Per la prima volta, un progetto di aggregazione di dimore storiche è diventato a tutti gli effetti un prodotto turistico del territorio, completamente fruibile da parte dei turisti e proponibile su vari e differenti mercati. Anche e soprattutto internazionali. Un prodotto su cui la Regione ha creduto fortemente e che ora punta a sostenere ulteriormente”, commenta l’assessore al Turismo e ai Fondi Eu della regione del Veneto Federico Caner.

Lo sviluppo di aggregazioni turistiche

La Regione ha promosso una serie di bandi per favorire l’aggregazione tra soggetti del settore turistico, sostenendo coloro che si sono distinti per una visione nuova e allargata, capace di intercettare le diverse fasce economiche.

“I primi bandi della nuova programmazione europea saranno proprio dedicati alle reti d’imprese turistiche attualmente attive nel territorio regionale. In particolare, uno dei prossimi in uscita sarà dedicato al consolidamento e allo sviluppo di aggregazioni turistiche già esistenti”, prosegue Caner.

“A livello europeo, nazionale e regionale la politica è intervenuta introducendo opportunità intelligenti, nate dall’analisi della profonda trasformazione derivata dallo scenario pandemico. Si è modificato il modo di lavorare delle persone”, spiega Giulio Vallortigara Valmarana, capofila del progetto.

“Sono cambiati gli stili di vita. Soprattutto è cambiato il turismo, evolvendo in un’ottica di prossimità e di valorizzazione delle eccellenze del territorio, evidenziate ancora più dagli importanti riconoscimenti Unesco. Ville Castelli Dimore è un percorso dalle grandi potenzialità per lo sviluppo di un considerevole indotto turistico”.

VilleCastelliDimore: un’offerta turistica di alto profilo

La denominazione del progetto, Timeless in The Land of Venice, evidenzia l’origine storica del patrimonio italiano. La scoperta delle Americhe portò Venezia a perdere il ruolo centrale nel commercio marittimo, con la conseguente riconfigurazione degli equilibri economici. E’ in quel periodo che iniziarono le prime costruzioni di aziende su richiesta delle famiglie nobili veneziane.

Ogni dimora inclusa nel progetto presenta una ricca offerta turistica per una vacanza all’insegna dell’enogastronomia, della bellezza e del relax.

La regione è terra di grandi eccellenze enogastronomiche, soprattutto in fatto di vini, alcuni dei quali arrivano proprio dalle tenute storiche di Ville Castelli Dimore. Ai visitatori viene offerto un percorso di degustazione, che include bontà del territorio come Prosecco, Soave e Amarone della Valpolicella.

E ancora percorsi gastronomici di pregio con chef blasonati e altissima hôtellerie e visite guidate a contatto con la natura organizzate dai proprietari delle ville.

Ville Castelli Dimore diventa così il luogo perfetto dove ambientare eventi di ogni tipo. Attraverso il portale online infatti i visitatori hanno la possibilità di affittare le strutture per soggiorni, shooting o cerimonie.

Ogni evento sarà coccolato dal silenzio di un luogo esclusivo, curato con la massima attenzione possibile per ogni dettaglio.

