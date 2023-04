Forbes di aprile in edicola con tre allegati speciali

Forbes Italia di aprile è in edicola con l’allegato, la selezione 2023 dei 100 studi legali italiani che rappresentano il top della professione, l’allegato, il mensile dedicato alle pmi italiane e il trimestrale Bike dedicato alle due ruote e alla smart mobility.

Il numero 66 di Forbes Italia parte da Firenze per raccontare la storia di Pasquale Cataldi, che, come tanti, si è innamorato delle bellezze della città e ha creato una società, la Altus Lifestyle, che lavora per dare nuova vita a palazzi straordinari per ristrutturarli e dare loro eleganza e confort per poterci vivere nel XXI secolo.

Tra classifiche, approfondimenti e interviste

Tra le classifiche quella dei 10 artisti più pagati del mondo, nella quale dominano le prime due posizioni il gruppo musicale britannico Genesis e Sting. Tante le interviste e gli approfondimenti: The investigation di questo mese è dedicato alla crisi di manodopera in Europa che vuole affrontare la transizione ecologica: mancano tecnici specializzati per installare caricabatterie, pompe di calore e altri dispositivi verdi.

Apre la sezione Contrarian, un’intervista a Riccardo Illy, che con il suo Polo del Gusto, sta valorizzando le eccellenze gastronomiche italiane; segue la storia di Fabrizio Martini, che lavorava all Nasa in un progetto per l’esplorazione di Venere prima di fondare una startup che, grazie all’intelligenza artificiale, migliora le performance delle batterie delle auto elettriche. E di auto elettriche parla anche Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia. E poi gli under 30 2023 che con le loro idee innovative stanno rivoluzionando il settore del retail e dell’e-commerce.

Solito viaggio di Small Giants, che questa volta approda a Mirandola, a Nord di Modena, capitale dell’industria biomedicale, dove operano 64 aziende e in cui lavorano quattromila persone.

Lo speciale allegato 100 Professionals 2023

Allegato a Forbes 66 lo speciale 100 Professionals 2023, la quinta edizione della selezione di avvocati, commercialisti e consulenti del settore legale e fiscale che rappresentano il top della professione presente in Italia e che ormai non si fermano più all’Italia ma vanno alla conquista di tutto il mondo. In copertina Francesco Corbello come rappresentante di questo orientamento degli studi verso l’internazionalizzazione e per come, grazie ad un programma specifico realizzato con il suo studio supporta le piccole e media imprese, quelle che Forbes chiama Small Giants, piccoli giganti.

Tanti gli approfondimenti anche del nuovo numero di Forbes Small Giants, il progetto che cammina al fianco delle piccole e medie imprese e che ci porta a scoprire e valorizzare le eccellenze del territorio italiano grazie al magazine, alla newsletter e al roadshow, giunto all’undicesima tappa. Dalla logistica green al Salone del Mobile, attraverso ricerche e storie virtuose di imprenditori, startupper e potenziali finanziatori. E ancora: Francis Ford Coppola ha voluto ritrovare le sue radici investendo in un resort di lusso in provincia di Matera, paese d’origine del nonno.

