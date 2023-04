In India arriva il primo ufficio postale realizzato con la stampa 3D

Bengaluru, capitale dello stato indiano meridionale di Karnataka, entro la fine del mese avrà Il progetto in fase di realizzazione nel vicino quartiere di Cambridge Layout, a Ulsoor, è stato realizzato da, società che ha esperienza nella costruzione di edifici stampati in 3D.

L’edificio di 1.100 metri quadrati dovrebbe costare il 30-40% in meno rispetto agli edifici convenzionali grazie all’intervento tecnologico. “Nei prossimi anni dobbiamo costruire quasi 400 nuovi uffici postali”, ha detto S. Rajendra Kumar, ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico della Direzione generale delle Poste dello Stato. “La tecnologia 3D ci consente di inquinare meno, riducendo l’uso di cemento e acqua, e ci fa risparmiare tempo e denaro, abbattendo il costo complessivo di quasi il 40 per cento, anche rispetto alle costruzioni più economiche. Inoltre, il 3D permette di realizzare edifici non vincolati alle forme geometriche squadrate”. Le foto del cantiere mostrano una costruzione particolare dalle pareti curvilinee.

Altri 400 ufficio postali in 3D

L’India ha già numerose case private e uffici realizzati con questa tecnica e vuole ampliare questo progetto. “Il dipartimento postale del Karnataka”, ha concluso Kumar, “sta anche valutando la possibilità di costruire uffici postali in 400 località dove i servizi postali non sono accessibili”. Intanto, i residenti di Bengaluru commentano su Twitter “i lavori in corso” a Cambridge Layout. “Guarda mamma, stanno stampando in 3D un edificio fuori casa mia!”, si legge nella didascalia di un video twittato da una residente, Marisha Thakur.

Look ma, they are 3D printing a building outside my house! @peakbengaluru pic.twitter.com/GVrRoC0b9u — Marisha Thakur (@MarishaThakur) April 6, 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.