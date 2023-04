Da LeBron James a Totò Wolff: chi sono i nuovi miliardari dello sport

I 12 nuovi miliardari nel mondo dello sport

A fine febbraio le chance di qualificazione deiai prossimi playoff erano davvero poche. Era aggrappata a uno degli ultimi posti del torneo play-in e LeBron James soffriva di un fastidio al piede che avrebbe potuto tenerlo fuori dai giochi. Tuttavia tutto è cambiato. James è tornato miracolosamente a disposizione, dopo che un medico gli aveva detto che stava “guarendo più veloce di chiunque altro da quell’infortunio”. I Lakers hanno vinto tre partite su quattro e, ora, la qualificazione ai playoff potrebbe arrivare con alcune partite d’anticipo.

Questa è solo l’ultima delle grandi imprese (sportive e non) di LeBron James da quando è entrato nell’Nba nel 2003. Lo scorso giugno, per esempio, è entrato nel club dei miliardari di Forbes, diventando, insieme a Tiger Woods tra i primi atleti in assoluto a raggiungere un patrimonio netto miliardario mentre erano ancora attivi nel mondo dello sport.

I patrimoni di James e Woods si basano infatti su ingenti guadagni, di oltre due decenni, sia conquistati sul campo, sia con accordi di sponsorizzazione. Nel corso di questi anni, hanno anche investito parte di questi guadagni per costruire un importante portafoglio di investimenti.

Sono 12 le new entry presenti nella lista mondiale dei miliardari del 2023 che si sono guadagnati una posizione proprio grazie al business nel mondo dello sport. In particolare, i dodici nuovi miliardari devono ringraziare la crescita vertiginosa degli introiti dei diritti tv che hanno portato alle stelle i valori delle squadre e gli stipendi degli sportivi. Guardando all’anno scorso, 94 delle 100 trasmissioni televisive più viste negli Stati Uniti erano di eventi sportivi. E attenzione: non è stato incluso il valore apportato dai nuovi media come Netflix, che ha reso miliardario Toto Wolff , team principal e co-proprietario del team Mercedes-AMG Petronas F1. Grazie anche all’effetto delle sue docuserie Drive to Survive sui team di Formula 1.

C’è anche da dire che per molti essere proprietari di una squadra sportiva si sta rivelando una risorsa fondamentale in una dinastia familiare. Mark Davis dei Las Vegas Raiders, Amy Adams Strunk dei Tennessee Titans e i tre figli del proprietario di lunga data dei New York Yankees, George Steinbrenner, hanno tutti ereditato la proprietà delle rispettive squadre, facendo comunque carriera e ottenendo diversi successi. Tuttavia, da quando sono subentrati hanno ottenuto rendimenti a due cifre, dimostrando che il trionfo nel mondo dello sport non è strettamente legato al successo sportivo.

A differenza della volatilità del mercato azionario – che ha afflitto molti miliardari nell’ultimo anno – i valori e gli utili ottenuti nel mondo dello sport tenderanno a crescere anche in futuro: una grande notizia sia per questi 12 nuovi miliardari, sia per quelli che verranno.

La lista dei 12 nuovi miliardari nel mondo dello sport

#1. Robert “Woody” Johnson

patrimonio netto: 3,4 miliardi di dollari

proprietario dei New York Jets (football americano)

#2. Larry Tanenbaum

patrimonio netto: 2 miliardi di dollari

possiede partecipazioni di: Toronto Maple Leafs (hockey), Toronto Raptors (Basket), Toronto FC (calcio), Toronto Argonauts (football)

#3. Davide Blitzer

patrimonio netto: 1,9 miliardi di dollari

possiede partecipazioni di: Cleveland Guardians (baseball), Real Salt Lake (calcio), Philadelphia 76ers (Basket), New Jersey Devils (hockey), Crystal Palace (calcio), Pittsburgh Steelers (football americano)

#4. Marco Davis

patrimonio netto: 1,9 miliardi di dollari

proprietario dei Las Vegas Raiders (football americano)

#5. Amy Adams Strunk

patrimonio netto: 1,7 miliardi di dollari

proprietaria dei Tennessee Titans (football americano)

#6. Irving Grousbec

patrimonio netto: 1,6 miliardi di dollari

proprietario di una quota (pari al 30%) dei Boston Celtics (basket)

#7. Hal Steinbrenner, Jennifer Steinbrenner Swindal e Jessica Steinbrenner

patrimonio netto di 1,3 miliardi di dollari ciascuno

proprietari dei Ney York Yankees (baseball) e di New York FC (calcio)

#8. Tiger Woods

patrimonio netto: 1,1 miliardi di dollari

Sport: Golf

#9. LeBron James

patrimonio netto: 1 miliardo di dollari

Sport: Basket

#10. Totò Wolff

patrimonio netto: 1 miliardo di dollari

Sport: Formula 1 – autore della serie tv Netflix Drive to Survive e team principal e ceo del team Mercedes-AMG Petronas F1

