Artigianale, gourmet e senza zuccheri raffinati: così Gusto 17 propone una golosità sana e sostenibile

Fin dal principio fu il gusto dei desideri, scelto dalle persone tra voting sui social e in store. Gusto 17 è divenuto il biglietto da visita di un originale format che punta su un gelato artigianale gourmet e personalizzato.

La felice intuizione di tre giovani laureati, Rossella De Vita, Vincenzo Fiorillo e Stefania Urso, con background diversi, dal marketing alla finanza. I tre nel 2016 hanno dato il via a questo progetto imprenditoriale con l’obiettivo di produrre un gelato che avrebbero mangiato con piacere.

Il gusto creato dalle api

Il format ha preso piede nel giro di pochi anni a Milano e, durante il lockdown, ha conquistato anche i clienti delle piattaforme digitali. Oggi, nell’ottica di un’offerta healthy e di una spiccata attenzione ai temi della sostenibilità e della biodiversità, è arrivato il gusto creato dalle api.

Un gelato innovativo dove gli zuccheri raffinati sono stati eliminati fino all’ultimo granello e sostituiti dal miele di acacia dell’apicoltore marchigiano Giorgio Poeta. Un nettare biologico dalle elevate proprietà che rende il gelato di Gusto 17 un prodotto salutare e adatto a chi preferisce un’alimentazione sana e sostenibile senza rinunciare al sapore.

“Due anni fa abbiamo avviato una ricerca per capire se c’era modo di ottenere un gelato senza zucchero

raffinato. Sembrava all’inizio un’utopia, poi abbiamo avuto un’intuizione e deciso di indagare il mondo del miele. Avevamo già una collaborazione attiva con l’apicoltore marchigiano Poeta. Così abbiamo ottenuto il gelato creato dalle api”, racconta Vincenzo Fiorillo.

“Abbiamo scelto il miele di acacia che in termini di gusto è il meno invasivo. Siamo di fronte a una prima linea di gelato senza zuccheri raffinati. Una linea premium non solo per qualità ma anche per costi: il prezzo del miele è ben superiore a quello dello zucchero ma abbiamo comunque cercato di ‘calmierare’ il prezzo per permettere a tutti l’assaggio”.

La partnership tra Gusto 17 e BeFancyFit

Dal gelato al bon bon sugar free il passo è stato breve. Per realizzare questa novità, destinata a mutare profondamente il mondo del gelato artigianale, Gusto 17 ha trovato il giusto partner in BeFancyFit, piattaforma di digital wellness fondata da Cristina Marino. Così è nato Fancyfreeze, un bon bon gelato al gusto di fiordilatte con una coulis di miele d’acacia, limone di Sorrento Igp e zenzero italiano bio.

Una delizia racchiusa in una croccante copertura di cioccolato fondente. Perle di gelato senza zucchero: un’alternativa healthy grazie all’alto contenuto di vitamine, sali minerali e antiossidanti.

“Il prodotto è andato a ruba, noi lo creiamo artigianalmente e abbiamo già alle spalle numerose altre produzioni. Abbiamo constatato che i clienti sono disposti a spendere più di un normale gelato per avere un prodotto salutare senza rinunciare al gusto”.

I riconoscimenti di Gusto 17

Una proposta perfettamente in linea con la filosofia di Gusto 17 che punta da sempre su ingredienti freschi selezionati, prodotti d’eccellenza del territorio, rispetto della stagionalità e produzione continua nel

laboratorio artigianale: così nasce un gelato artigianale sempre fresco e gourmet.

Non solo 17 gusti tra cui scegliere ma anche un’esclusiva linea di pasticceria gelato a base di biscotti e cookie, bon bon, mini-coni e stecchi prodotti sempre con gelato artigianale fresco. Fin da subito questo format inedito di gelateria artigianale ha ottenuto importanti riconoscimenti: dall’inserimento immediato nella guida Gelateria d’Italia di Gambero Rosso alla classifica di Forbes Italia delle 100 eccellenze italiane.

Infine è arrivato anche il premio di Gelateria dell’Anno ai Food and Travel Italia Awards 2022. Giusti riconoscimenti per specialità che sono diventate in pochi anni dei grandi classici: si pensi ad esempio alla crema realizzata con le uova di Paolo Parisi o al gusto al pistacchio ottenuto da un eccellente fornitore di Bronte.

“Siamo talebani nella ricerca delle materie prime migliori, a costo di non avere il gusto se non le troviamo”, sottolinea scherzando Stefania Urso. “All’inizio la clientela era sorpresa e si è dovuta abituare all’idea che in determinati periodi dell’anno il gusto preferito, soprattutto se alla frutta, può non essere disponibile”.

Un contatto diretto con il cliente

Con Gusto 17 il gelato “è frutto di una creazione autentica e artigianale e rifugge da tutto ciò che è preparato e artificiale”. Gelati, biscotti, stecchi e coni si possono acquistare nelle agri-gelaterie di via Savona 17 e via Cagnola 10 a Milano.

“Abbiamo creato il nostro modello anche per il punto vendita. Il format è easy-to-go e di metrature ridotte, al di sotto dei 20 mq con tanto di laboratorio artigianale: la sfida è stata quella di creare un bancone per avere un contatto diretto su strada con i clienti. In questo modo l’interazione con i clienti è immediata e, per le

dimensioni ridotte, i costi fissi sono più bassi. Un vantaggio da sfruttare per avere un prodotto di qualità

sempre fresco tutti i giorni per tutto il giorno”.

I gelati di Gusto 17 si trovano inoltre da Voce Aimo e Nadia in Piazza della Scala, a La Rinascente di Milano in Duomo e a Roma Tritone, oltre che in strutture premium di lusso.

Gusto 17, oltre a essere in vendita sulle maggiori piattaforme di delivery, ha lanciato il primo e-commerce del gelato su cui è possibile personalizzare i prodotti di pasticceria gelato: così da poter ordinare e ricevere un dolce su misura e sugar free direttamente a casa propria con un clic.

