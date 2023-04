Superfici ceramiche e soluzioni smart: al Fuori Salone 2023 arriva l’Urban Station

Tecnologia e rispetto per l’ambiente

In occasione delhanno unito le forze per realizzare una workstation temporanea nel cuore di Milano. Denominata, rappresenta un angolo del futuro, un’oasi urbana pensata per ricaricare la mente e le energie.

L’installazione, situata a Piazza dei Mercanti, rappresenta una parca urbana adatta per lavorare e riposare a diretto contatto con un ulivo, cifra stilistica di Asti Architetti. Qui i visitatori potranno sostare per un periodo prolungato grazie alle postazioni di ricarica wireless. Il progetto sovrappone diversi layer di ceramica 4D, le superfici ceramiche naturali e all’avanguardia realizzate grazie alla tecnologia full-body di Iris Ceramica Group che trovano espressione nel brand SapienStone.

La Urban Station inoltre contribuisce al miglioramento dell’ambiente, grazie alle superfici naturali Active Surfaces impiegate per gli strati superiori, caratterizzate da proprietà antinquinanti, antibatteriche, antivirali.

Un palinsesto ricco di eventi al Fuori Salone

L’installazione rappresenta un’occasione per riflettere sui temi dell’architettura urbana e dei “nuovi dispositivi urbani ecosostenibili a servizio del cittadino”, che verranno affrontati martedì 18 aprile in un incontro che vedrà la partecipazione del prorettore del Politecnico di Milano Emilio Faroldi e dell’arch. Paolo Asti, presso lo showroom di Iris Ceramica Group.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un palinsesto ricco di eventi, che Iris Ceramica Group ospita all’interno del proprio spazio per tutta la durata del Fuori Salone. Qui si svolgeranno incontri d’eccezione per approfondire lo scenario presente e futuro dell’architettura, dall’Italia a Dublino fino al Medio Oriente.

