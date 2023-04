Da Ags Huawei a Vorwerk Italia: Fabio Leoni è il nuovo ad di Golden Group

, principale società indipendente italiana nel settore della finanza agevolata, ha nominatonuovo amministratore delegato e direttore generale.

“Sono profondamente onorato di essere stato nominato amministratore delegato di Golden Group. L’azienda ha una cultura e valori unici ed è formata da persone con eccellente talento e competenze all’avanguardia”, ha commentato Leoni.

“Abbiamo una straordinaria opportunità, possiamo aiutare i nostri clienti a migliorare il loro business attraverso soluzioni digitali ed ecologiche offrendo un portafoglio completo di servizi, customizzati sulla base delle specifiche esigenze end-to-end”.

Grande esperienza nella gestione manageriale

Laureato in Economia, il manager ha conseguito un master in Business Administration e nel suo percorso professionale ha lavorato per diverse aziende multinazionali, sia in Italia che all’estero, principalmente nei settori beni di largo consumo, manifatturiero, alimentare, moda, farmaceutico ed energia.

Nel corso della sua carriera ha guidato la società tecnologica Ags Huawei e ha ricoperto il ruolo di presidente e ad di Vorwerk Italia. È stato inoltre coo di Eurovo e Senior Manager di PwC, dove ha seguito progetti di trasformazione digitale e di gestione dei processi aziendali per realtà come Gillette, Barilla, Zuegg, Campari, Novartis, Liu-Jo, Safilo, Pinko e Luxottica.

Una nuova fase per Golden Group

La nomina consolida la leadership di Golden Group, in un contesto in cui la finanza agevolata rappresenta uno strumento sempre più importante per la crescita del paese e un’opportunità per garantire alle aziende italiane pieno accesso ai finanziamenti locali, nazionali ed europei.

“Crediamo fermamente che Fabio Leoni sia l’amministratore delegato giusto per la prossima fase di crescita di Golden Group. La sua grande esperienza nella gestione manageriale e nel coordinamento di operazioni straordinarie lo rendono il candidato ideale per guidare la crescita del gruppo e per fornire un eccellente valore ai nostri clienti e partner”, ha dichiarato Davide Malaguti, fondatore e presidente di Golden Group Spa.

“Con Fabio al timone, siamo entusiasti di continuare a innovare e trasformare il settore della finanza agevolata e non vediamo l’ora di raggiungere ancora nuovi traguardi insieme”. La nomina di Fabio Leoni è effettiva dal 3 ottobre scorso.

