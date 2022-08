Come un’azienda italiana aiuta gli imprenditori a ottenere contributi a fondo perduto

Alzi la mano chi sa cos’è la finanza agevolata. Chiunque faccia impresa sicuramente la conosce. Per tutti gli altri, invece, c’è bisogno di una definizione. Con finanza agevolata si intendono tutti gli strumenti finanziari usati dal legislatore sia per favorire la concorrenza e la competitività tra le aziende già in attività, sia per supportare la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Queste misure possono essere promosse dalle istituzione europee, nazionali o locali, che promulgano bandi attraverso cui le imprese possono richiedere finanziamenti.

Le società più grandi di solito hanno appositi reparti che si occupano di richiedere i contributi. Quelle meno strutturate delegano questo compito a pochi professionisti interni. Un’altra via è quella di affidarsi a imprese che lo fanno di mestiere, come Golden Group. Fondata nel 1996 da Davide Malaguti, Golden Group è uno dei principali player privati italiani del mondo della finanza agevolata. “Dopo una lunga esperienza nel campo della formazione e della consulenza, l’azienda per cui lavoravo mi chiese se poteva ottenere dei contributi a fondo perduto”, racconta il fondatore. “Io ai tempi non ne sapevo niente, ma dopo essermi informato sull’argomento sono riuscito a far ottenere alla società un finanziamento di 500 milioni di lire. Da quel momento ho cominciato a pensare che il mondo della finanza agevolata potesse essere una grande opportunità su cui puntare”.

La questione della burocrazia

Nel 2021 Golden Group ha fatturato 26 milioni di euro e punta a superare i 35 milioni alla fine di quest’anno. L’inizio però non è stato dei più semplici. “Quando ho deciso di aprire l’attività e dedicarmi alla finanza agevolata, ho trovato un mercato totalmente a digiuno della materia”, racconta Malaguti. “Io stesso all’inizio ero scettico. Ma poi ho capito che le istituzioni sono serie, lavorano bene, sono formate da donne e uomini che, nella stragrande maggioranza, dei casi lavorano con etica”.

La finanza agevolata si applica a tutte le realtà che investono su ricerca e innovazione. Le aziende però spesso rinunciano a richiedere i contributi a fondo perduto, a causa della sfiducia verso la pubblica amministrazione e delle lungaggini della burocrazia. La missione di Golden Group è quella di rassicurare chi fa impresa. “Noi vogliamo far risparmiare tempo agli imprenditori”, spiega ancora Malaguti, “così che possano occuparsi esclusivamente del business, senza pensare alle formalità”.

Come ottenere i contributi

In che modo le aziende possono ottenere i finanziamenti? Per prima cosa devono iscriversi a un bando pubblico promulgato dalle istituzioni europee, regionali o locali. Il secondo passo è capire se all’interno della società vengono soddisfatti determinati requisiti. “Noi inizialmente facciamo un’analisi, che abbiamo denominato Oro News, con cui valutiamo se l’impresa può ottenere dei contributi a fondo perduto sulla base di cinque criteri: il codice ateco, i parametri dimensionali, la composizione societaria, l’area di ubicazione dell’azienda e gli investimenti fatti e futuri”, dice Malaguti. Una volta stabilito che il cliente ha le carte in regola, Golden Group prepara un’istruttoria che permette all’azienda di entrare in una graduatoria. L’ultima parola spetta alle istituzioni. “Abbiamo una percentuale di approvazione pari al 92%, certificata con un procedimento blockchain che viene comunicato tutti i mesi”.

Le difficoltà della pandemia

Durante la pandemia la necessità delle imprese di ottenere contributi a fondo perduto è cresciuta vertiginosamente. Le istituzioni nazionali ed europee hanno messo a disposizione delle risorse per aiutare le aziende a resistere e a innovarsi. Nei momenti più difficili, Golden Group è stata vicina ai propri clienti, aiutandoli a muoversi tra le trame della burocrazia. “Il 95% delle imprese era smarrito”, ricorda Malaguti. “Le seconda notte del lockdown mi sono svegliato alle 2 e ho cominciato a scrivere per loro un vademecum. Questo ha rafforzato il rapporto di fiducia tra noi e i nostri clienti e ci ha aperto le porte per entrare in nuove realtà”.

L’importanza della finanza agevolata

La finanza agevolata è fondamentale per la crescita delle aziende, perché le aiuta a strutturarsi e le spinge a innovarsi. Per questo è importante che si diffonda la cultura sul tema. Golden Group è in prima linea per incoraggiare la formazione, con iniziative e collaborazioni come quella promossa lo scorso maggio con Sace. “In Italia mancano informazione e competenza”, spiega Malaguti. “Dobbiamo far capire alle aziende quali sono i vantaggi della finanza agevolata. È necessario che comprendano che al loro interno ci sono tante attività innovative che, se spiegate in un certo modo, possono permettere di ottenere contributi. Anche solo preparando l’istruttoria, le imprese acquisiscono nuove pratiche, capiscono come e su cosa devono innovare, quindi si organizzano e si strutturano meglio”.

