Soluzioni cloud e digitalizzazione: così TeamSystem agevola il lavoro di aziende e professionisti

Secondo i dati pubblicati dal Centro Studi di Confindustria, nel 2022 la crescita del Pil italiano ha registrato un +3,4%, 1,5 punti percentuali in più rispetto alle previsioni effettuate in aprile. Tuttavia, a causa della crisi economica, lo studio prevede per il 2023 una revisione al ribasso con un 1,6%.

In uno scenario di questo tipo, la chiave è rappresentata dal lavoro di aziende e professionisti, chiamati ad assumere il ruolo di guida verso la ripresa del paese. Il contesto sempre più veloce e incerto ha portato alla nascita di nuove esigenze per tutti i lavoratori sia dal punto di vista strategico che finanziario.

La digitalizzazione dei processi operativi

Tra le realtà che si occupano di affiancare aziende e professionisti c’è TeamSystem, tech company italiana che realizza soluzioni software digitali che consentono ai clienti di evolvere il modo di lavorare digitalizzando i propri processi operativi.

La clientela va da commercialisti e consulenti del lavoro, passando per startup e pmi, fino alle grandi aziende. La digitalizzazione dei processi aiuta da un lato le società, che migliorano il loro funzionamento interno, dall’altro i singoli professionisti, che possono fornire ai clienti servizi più evoluti.

“Fino a cinque-sei anni fa la nostra attività consisteva nel fornire il gestionale, gestire le paghe e affiancare il professionista nella dichiarazione di redditi”, dichiara Giuseppe Busacca, general manager della divisione business unit professional solutions di TeamSystem.

“Oggi questa rimane la parte centrale della nostra soluzione, ma non è l’unica. Con il cloud e la digitalizzazione, alla quale la fatturazione elettronica ha dato un impulso importante, si sono aggiunte soluzioni più sofisticate che stanno accompagnando il professionista nel suo percorso”.

La società abilita questo tipo di servizi sotto soluzioni digitali a supporto dell’attività di consulenza, fornendo un aiuto concreto, ad esempio, per un’analisi sofisticata dell’andamento dei flussi di cassa e della liquidità. Grazie a queste soluzioni il professionista può erogare servizi che una volta offrivano solo le istituzioni finanziarie, come scontare le fatture e gestire i vari pagamenti.

L’evento 100 Best in Class

Per premiare tutte quelle eccellenze che rappresentano un tassello strategico del sistema paese, TeamSystem ed Euroconference, in collaborazione con Forbes Italia, portano avanti l’iniziativa 100 Best in Class. L’evento, giunto alla seconda edizione, è rivolto a singoli professionisti, studi associati e iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro.

“È significativo per il sistema avere un momento di valorizzazione delle eccellenze”, dice Busacca. “Da un lato c’è l’esperienza di Forbes nella valorizzazione delle professionalità, dall’altro TeamSystem ed Euroconference costituiscono un osservatorio interessante per quello che avviene nella categoria. Voglio sottolineare il valore assoluto di Euroconference, che fornisce servizi di formazione e aggiornamento professionale”.

Le categorie premiate

L’iniziativa premia tre categorie specifiche. La prima, Crescita e competenze, include gli studi che sono cresciuti di più rispetto all’anno della propria costituzione o che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business.

Fanno parte della categoria Innovazione digitale tutti gli studi che hanno interpretato in modo ottimale e

completo l’innovazione digitale, sia al loro interno che nella collaborazione con i clienti.

Una terza categoria è rappresentata da Valore economico e sviluppo di business, con gli studi che hanno creato maggiore valore economico e opportunità di sviluppo del business per i propri clienti, accompagnandoli nel percorso di crescita.

“Le categorie sono state scelte nell’ottica dei tre angoli da cui guardare per la capacità di essere partner strategico del paese. Questo evento coinvolge il mondo dei professionisti e quello dei loro clienti, che possono valutare dal lato di chi riceve i servizi”.

I nomi della giuria

Le candidature si sono chiuse il 13 marzo e hanno visto quasi 500 iscritti nelle tre categorie. A comporre la giuria di quest’anno ci sono nomi eccellenti del settore della comunicazione.

Tra questi, oltre allo stesso Busacca, ci sono Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia, Luca Caratti, direttore scientifico Centro Studi lavoro e Previdenza Euroconference, Sandro Cerato, direttore scientifico Centro Studi Tributari Euroconference, Francesco Natalini, componente Comitato Scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza Euroconference.

E ancora Luigi Scappini, direttore editoria Euroconference, Barbara Cavaleri, executive vice president operations and finance Sky Italia, e Diana D’Isanto, senior professional sustainability practice The European House Ambrosetti.

Il Libro Verde delle Professioni

I 100 Best in Class selezionati dalla giuria parteciperanno alla premiazione con cena di gala, che si svolgerà a Cernobbio, in provincia di Como, il 9 maggio. Durante la serata di premiazione sarà presentato il Libro Verde delle Professioni, opera elaborata a valle di un confronto tra i principali stakeholder del mondo delle professioni e le principali istituzioni.

Il libro nasce con l’obiettivo di definire le linee di sviluppo delle libere professioni, alla luce dei cambiamenti e dell’innovazione nel mondo del business e nella società, e far emergere raccomandazioni che guidino l’operato degli studi professionali, in linea con le trasformazioni in atto.

E ancora avanzare delle proposte di intervento alle istituzioni regolatorie e di governo per rispondere alle

istanze dei professionisti e dei loro clienti. Il Libro Verde delle Professioni è stato realizzato con il con-

tributo di The European House – Ambrosetti e di esponenti degli ordini professionali.

