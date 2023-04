Questi due fratelli under 30 hanno creato un brand di costumi sostenibili per rilanciare la produzione tessile Made in Italy

Articolo tratto dal numero di aprile 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Marinicol e Francesco Tronelli sono due fratelli con la passione per il mare e la moda. Nel 2020 hanno co-fondato Nort Beachwear, una linea ecosostenibile di costumi da bagno e una di abbigliamento informale, con proposte casual adatte al tempo libero.

Come nasce il brand

Raccontano di essere cresciuti in simbiosi e il loro legame traspare finanche dal nome del brand, laddove Nort è l’anagramma del soprannome di famiglia: Tron. Anche la passione per l’abbigliamento è un fattore che Marinicol e Francesco hanno condiviso da sempre. “Sin da piccoli, praticamente. La cosa che ci affascina e ci emoziona è la realizzazione di un capo, il processo che trasforma la bozza di disegno in realtà”, spiegano.

Il progetto di Nort Beachwear è nato tra i colori della Costa Smeralda, dove i fratelli hanno trascorso gran parte della loro infanzia. Da allora, con la creazione del marchio il loro obiettivo è stato rilanciare la produzione tessile italiana. Ambizione che si concretizza in una filiera produttiva 100% made in Italy, con laboratori in Campania, Puglia e Lazio. La produzione è infatti interamente italiana, con l’utilizzo di materie prime ricercate e tessuti pregiati.

Produzione 100% eco-friendly

“Trattandosi della nostra prima esperienza nel settore abbiamo dedicato oltre 18 mesi a ricerche e approfondimenti, selezionando accuratamente le aziende partner, per ottenere il miglior risultato possibile al momento del lancio. Il brand è nato dal nostro legame con il mare, da cui prende colori e forme, e che rispetta grazie a una produzione 100% eco-friendly”.

Grazie al successo ottenuto con le prime collezioni, i fondatori hanno aumentato il capitale, espandendosi velocemente. “Oggi siamo presenti con i nostri prodotti online attraverso la piattaforma e-commerce, e sul territorio con store monomarca a Roma, Porto Cervo e Ibiza. Dal punto di vista della distribuzione invece il brand si trova in più di 70 punti vendita in Italia. Ultimamente abbiamo ricevuto una proposta di acquisto di una quota significativa dell’azienda, ma abbiamo deciso di posticipare l’eventuale entrata di capitali esterni. Sappiamo di poter crescere ancora molto, e vogliamo puntare su noi stessi”.

I primi passi in questo business Marinicol e Francesco li hanno mossi nel 2019 dopo un bando per startup, e anche grazie ai primi risparmi: “Il resto è poi venuto da sé, con il duro lavoro. E forti delle competenze acquisite in questi anni abbiamo fondato altre società in parallelo”. Francesco è infatti fondatore e ceo di Nort Group Italia, società multiservizio che supporta i clienti di diversi settori merceologici in veste di acceleratore commerciale per far aumentare il loro fatturato e quota di mercato.

Il ruolo dei social media

Se però Nort Beachwear è cresciuto così in fretta è anche merito dei social. “Siamo nati grazie alle piattaforme social: il nostro progetto è partito con il canale e-commerce, ma dopo pochi mesi dall’inizio dell’attività migliaia di persone hanno iniziato a seguirci su Instagram. Nel 2022 abbiamo ricevuto quasi 3,5 milioni di visite su Instagram e 360 mila utenti sulla nostra piattaforma online”.

Intanto, nel disegno futuro del brand c’è il progetto di rafforzare la rete distributiva e crescere nel segmento online. “Inoltre abbiamo aperto altre attività in diversi settori, con ottimi risultati. Siamo attivi nel campo immobiliare con Art Group, con cui ci occupiamo del settore dello short-term, nel settore delle consulenze commerciali con Nort Group Italia e abbiamo da poco lanciato un servizio di personalizzazione del merchandising: Tee Hub. Con i nostri brand vogliamo espanderci in Europa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.