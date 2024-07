Tontescion Island, la Gialappa’s e il suo primo film: Valentina Barbieri si racconta a Forbes

Chi frequenta i social l’ha conosciuta prima degli altri. E chi è anche appassionato di tv non può non averla vista all’opera durante il Gialappa’s Show su Tv8, in cui ha impersonato Alessandra Amoroso, Ilary Blasi e Francesca Fagnani. Sui social ha realizzato anche la parola del programma di Canale 5 Temptation Island, Tontescion Island. “Ho iniziato con le parodie dei programmi televisivi”, ha raccontato, “poi a un certo punto ho iniziato con le imitazioni con Benedetta Rossi, grazie al fatto che ha un accento simile a quello del mio ragazzo”.

Valentina Barbieri, romana, classe 1995, è da sempre appassionata di recitazione. Sul suo profilo Instagram, che oggi ha più di mezzo milione di follower, scrive: “Nella vita, imitatrice digitale. Imito vip, persone, situazioni, case, libri, auto, viaggi e fogli di giornale”. I suoi modelli? Come ha dichiarato durante l’evento Forbes Under 30, il suo primo idolo è stato Jim Carrey. “Per le imitazioni, invece, mi ispiro a Virginia Raffaele e a Paola Cortellesi dei tempi di Mai dire Gol. Quando ero piccola credevo che Virginia Raffaele avesse un potere. Pensavo: da grande voglio essere come lei. Con il tempo ho scoperto questa abilità”.

Gli esordi

Valentina Barbieri ha iniziato a pubblicare i primi contenuti sui social. Nel 2017 ha aperto la sua pagina Instagram per condividere alcune gag, muovendo i primi passi come content creator. Durante il lockdown è riuscita a crearsi un pubblico con le imitazioni di personaggi del web e della tv e ricreando alcune situazioni quotidiane insieme al suo compagno, Thomas Basilico. Le prime imitazioni sono state parodie dei programmi televisivi, poi è passata all’imitazione di Benedetta Rossi.

Oltre all’abilità nel replicare voci e accenti dei personaggi famosi, Barbieri è un talento anche nel sapersi trasformare fisicamente. “Mi sono ispirata ai video delle make up artist americane”, ha detto a Fanpage. “Vedevo che, con la tecnica del contouring, riuscivano a trasformarsi nelle star hollywoodiane, da Angelina Jolie a Julia Roberts. Piano piano ho imparato a conoscere il mio viso e a modificarlo”. Per queste sue doti qualcuno l’ha paragonata a Maurizio Crozza, definendola “la Crozza al femminile”. Un confronto che la lusinga ma che ritiene ancora prematuro: “Sono onorata di questo paragone”, ha spiegato Barbieri nel corso dell’evento Forbes Under 30, “mi piacerebbe fare la sua carriera ma ci vorrà sicuramente un bel po’ di tempo”.

Dal piccolo schermo al cinema

L’anno della ribalta, per Barbieri, è stato il 2022. Dopo essere entrata nel cast di Generazione Lol, la serie TikTok Original condotta da Lillo e da Gabriele Vagnato, ha condotto il programma Isola Party, in onda su Mediaset Infinity, al fianco di Ignazio Moser. Poi, alla fine del 2023, sui social ha annunciato: “Sto girando il mio primo film”. Come far litigare mamma e papà uscirà al cinema il 12 settembre: nel cast, oltre a Valentina Barbieri, ci sono anche Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli. Sui social, Valentina ha dedicato questo film alla se stessa di qualche anno prima: “In questo momento pagherei per poter dialogare con la Vale di cinque anni fa, quando lavorava come hostess e metteva da parte quei pochi soldi per pagarsi gli studi di recitazione, che ci credeva fortemente e che con tanta determinazione non ha mai mollato. Vorrei poterle dire: ‘Guarda… finalmente ce l’hai fatta’”.

Nel 2024 Barbieri è sbarcata anche in prima serata su Canale 5, come membro del cast fisso di comici di Michelle Impossible, il programma condotto da Michelle Hunziker. In occasione di questa nuova sfida, Barbieri ha iniziato a imitare Hunziker: “La chiave comica che ho trovato è che lei dice spesso la parola ‘gasati’”. Ora non resta che aspettare di vedere il film in cui ha recitato e capire quale nuovo personaggio imiterà. “Sto cercando idee per nuovi personaggi”, ha rivelato a Forbes. In base a cosa li sceglie? “Devono avere una particolarità vocale”, ha concluso, “e devono avere caratteristiche diverse rispetto a quelli che ho già imitato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .