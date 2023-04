Tra composizioni floreali e idee per gli spazi green: ecco come allestire il proprio giardino

, principessa del Galles, nel segno della migliore tradizione – re Carlo è un appassionato di giardinaggio, nelle sue serre si sbizzarrisce in creazioni botaniche – si dedica alla cura del giardino di Adelaide Cottege.

E tanti i divi che coltivano il pollice verde, da Nicole Kidman a Jake Gyllenhall e Mark Ruffalo, passando per chi, come Sting, è diventato produttore di olio, vino e ortaggi in Toscana. E anche in Italia si scatenano gli aspiranti giardinieri che, con l’arrivo della primavera, scelgono di dedicarsi alla cura di ogni spazio verde, balconi, terrazze, orti, seguendo i consigli dei maestri di questa arte.

Lo conferma il successo, ogni anno, di Euroflora (a Genova dal 20 al 30 aprile), dove si possono ammirare splendide fioriture e conoscere tutte le novità del settore, e al Castello e Parco di Masino a Caravino (Torino) dove, dal 28 aprile al 1 maggio, vanno in scena fiori, piante e idee per gli spazi green. Con interventi e suggerimenti del giardiniere di Versailles Giovanni Delù e del meteorologo Luca Mercalli, che dialogheranno sul tema ‘Il giardino possibile: biodiversità, natura e buone pratiche’.

Buone notizie anche dai Grandi Giardini Italiani, con l’ingresso nel circuito di quattro capolavori botanici: Horti – Almo Collegio Borromeo (PV), il Giardino Bortolotti (Lavis, TN), il Giardino di Ninfa (Cisterna di Latina, LT) e Villa Schuler (Taormina, ME).

Come allestire gli spazi green

Lampade solari Unopiù

Un’innovativa collezione di lampade da giardino senza fili. Disponibili in varie forme e materiali (teak, acciaio, alluminio e corda sintetica) hanno tutte lo stesso cuore pulsante: un Led a pannelli solari regolabile con telecomando, rimovibile e applicabile su ogni modello.

Vasi Roses Seletti

Fanno parte di una spensierata capsule collection realizzata per Seletti da Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari e decorata con immagini tratte dalla rivista Toilet Paper, fondata nel 2010 dai due artisti.

Cuscino – Tea Flower Red – Lisa Corti

Una composizione di delicate ninfee, fluttuanti come blooming tea flowers, in questa stampa di manifattura realizzata da maestri indiani con la tecnica del block print sul baby cuscino in cotone di Lisa Corti.

Smart Garden 3 Click&Grow

Una serra smart che si prende cura delle piante assicurandosi che abbiano sempre sufficiente acqua e sostanze nutritive, mentre speciali luci a Led forniscono tutta l’energia di cui hanno bisogno.

Basilius Besler. Florilegium. The book of plants – Taschen

Definita da Linneo un’opera incomparabile, l’Hortus Eystettensis è un documento pittorico sui fiori che crescevano nel più grande giardino botanico tedesco dell’epoca, un erbario unico nel suo genere grazie all’ampia gamma di fiori nelle 367 tavole incise su rame realizzate da Basilius Besler (1561-1629).

Amaca doppia Luna Missoni

Simbolo iconico di relax e comfort, è realizzata con fili di nylon a tre strati intrecciati in colori vivaci che evocano l’immagine di una splendida fuga in Brasile.

Poltrona – Cocoon Lv

Realizzata da Fernando e Humberto Campana per Louis Vuitton, la poltrona sospesa è di vetroresina forata rivestita in pelle di vitello e trapuntata all’interno. I soffici cuscini la rendono il rifugio ideale per rilassarsi.

Fiori in barattolo Mac Flowers

Il regalo perfetto per gli amanti del giardinaggio, i barattoli contengono materiali di origine biologica senza additivi chimici che permettono la nascita, la crescita e la fioritura delle piantine in poche semplici mosse.

Seduta Swingrest Dedon

Ultima creazione del designer Daniel Pouzet, la seduta sospesa da installare su una terrazza, in giardino, ma anche dentro casa.

Paletta Rose Bavicchi



Pratica paletta in metallo per lavori di piccolo giardinaggio, decorata con una romantica fantasia

a rose.

Fazzini Collezione Vivaio

Nasce dall’amore per la cura delle piante la nuova collezione Vivaio firmata Fazzini. Colori accesi e luminosi per le tovaglie, le americane e il runner su cui sono riprodotti i gesti quotidiani di chi fa giardinaggio.

fazzinihome.com

Annaffiatoio Burgon & Ball

Un accessorio indispensabile. Con questo grazioso annaffiatoio da interni in acciaio bagnare le piante d’appartamento sarà un vero piacere. Il design si ispira alle illustrazioni cinesi, il beccuccio sottile consente un’irrigazione precisa.

