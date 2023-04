Agli investitori piace la spending review di Meta: volano le azioni e il patrimonio di Zuckerberg

Fatti principali

Meta ha registrato entrate trimestrali per 28,6 miliardi di dollari e utili per azione di 2,20 dollari. Superate le stime degli analisti di consenso rispettivamente di 27,7 miliardi e 2,02 dollari.

Di conseguenza Zuckerberg ha aggiunto 8,4 miliardi di dollari al suo patrimonio netto grazie all’impennata delle azioni, secondo i calcoli di Forbes.

Background

continua la serie positiva degli utili per le big tech con il suo solido report trimestrale . Le sue azioni sono salite e gli investitori hanno applaudito l’impegno del suo ceo miliardarioa ridurre i costi.

I guadagni di Meta arrivano un giorno dopo che Microsoft e la società madre di Google, Alphabet, hanno superato le aspettative di profitti e vendite nei propri rapporti. Queste tre società insieme agli altri giganti della tecnologia Amazon, Apple, Nvidia e Tesla hanno aggiunto finora duemila miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato nel 2023, rappresentando la maggior parte dei guadagni dell’S&P 500.

Sebbene il rally di quasi il 70% di Meta dall’inizio dell’anno la collochi tra le migliori performance dell’S&P, è ancora in calo di circa il 45% rispetto al suo massimo storico del 2021. Il rapido declino delle azioni di Meta è avvenuto in gran parte quando Wall Street si è inasprita per la decisione dell’azienda di investire pesantemente nel metaverso. Meta ha riportato perdite per oltre 20 miliardi di dollari nel suo segmento del metaverso da quando ha cambiato il suo nome da Facebook a Meta durante il quarto trimestre del 2021.

In cifre

21.000. Ecco quanti dipendenti Meta ha licenziato negli ultimi sei mesi, tagliando il proprio organico di oltre il 20%.

Fatto sorprendente

Il titolo Meta ha avuto il suo giorno migliore da luglio 2013 dopo la pubblicazione del suo report sugli utili a febbraio, con un rialzo del 23%. L’impennata è arrivata quando Meta ha lanciato $ 40 miliardi di riacquisti di azioni proprie e ha superato le aspettative di vendita.

A margine

Un divieto di TikTok negli Stati Uniti potrebbe causare un aumento delle azioni di Meta fino al 30%, ha stimato l’analista di Bernstein Mark Shmulik in una nota il mese scorso. Ha inoltre osservato che Meta’s Reels è di gran lunga il servizio di video in formato corto americano meglio posizionato su cui capitalizzare il possibile vuoto lasciato da TikTok.

Valutazione di Forbes

Zuckerberg aveva un patrimonio di 75 miliardi di dollari alla chiusura del mercato mercoledì, secondo i calcoli di Forbes, cifra che lo rende la quindicesima persona più ricca del mondo. Si tratta di un aumento di oltre il 100% rispetto allo scorso autunno, ma comunque di quasi il 50% in meno rispetto a settembre 2021, quando la fortuna di Zuckerberg raggiunse il picco di 136,4 miliardi di dollari.

