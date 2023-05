Resilienza, coraggio e innovazione: come le imprese associate ad Assolombarda guidano l’economia del Paese

Pandemia, guerra, inflazione, crisi energetica . Negli ultimi tre anni le imprese hanno dovuto affrontare e stanno tuttora vivendo momenti delicati e difficili. In particolare, il tessuto produttivo dellaè stato chiamato a sfide durissime per continuare a essere quella locomotiva del Paese che tutti conosciamo. “Il territorio che rappresentiamo produce il 12% del Pil nazionale ed è innegabile che gran parte del merito sia dovuto allo straordinario lavoro delle nostre imprese”, spiega. “Ciò che ha fatto la differenza in questi anni è stata la volontà di continuare, nonostante tutto, a investire in innovazione”. Per questo l’associazione degli imprenditori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha dato vita agli Assolombarda Awards, riconoscimenti dedicati agli anniversari associativi delle aziende e ai progetti innovativi di imprese che si sono particolarmente distinte in alcuni ambiti ritenuti strategici per lo sviluppo del sistema imprenditoriale: sostenibilità, digitalizzazione, performance, design, responsabilità e cultura. “Questi saranno i pilastri per continuare a esercitare in futuro il ruolo di capofila dell’economia nazionale”.

Come ha visto evolvere la sensibilità delle aziende verso questi temi da quando è in carica?

Le imprese sono state sempre sensibili a questi temi, ma gli ultimi eventi che abbiamo vissuto, così come l’evoluzione delle esigenze del mercato e dei consumatori, hanno spinto gli imprenditori a fare un ulteriore passo in avanti, investendo ancora di più per resistere ai cambiamenti e rafforzare il primato competitivo. Siamo consapevoli che la strada da percorrere per sviluppare questa cultura d’impresa non sia ancora del tutto conclusa. Ma il percorso è tracciato ed è quello giusto.

Quante aziende hanno partecipato agli Assolombarda Awards e con quali criteri sono stati premiati i vincitori?

Abbiamo ricevuto diverse centinaia di candidature di imprese appartenenti a tutte le classi dimensionali. Grazie al lavoro del comitato scientifico, presieduto da Ferruccio de Bortoli, sono stati individuati i migliori progetti innovativi. Siamo convinti che gli Assolombarda Awards possano essere un ulteriore stimolo per sensibilizzare le imprese a continuare a investire nell’innovazione, sia seguendo l’esempio delle aziende premiate quest’anno, sia traendo ispirazione dai grandi dell’imprenditoria italiana a cui questi riconoscimenti sono dedicati: Fulvio Bracco, Leopoldo Pirelli, Giorgio Squinzi, Steno Marcegaglia.

Quali altre iniziative avete in programma per valorizzare le realtà del territorio?

Valorizzare le realtà del territorio è una delle priorità del mio mandato come presidente di Assolombarda. Per questo motivo, oltre al quotidiano impegno, abbiamo in programma per quest’anno quattro grandi eventi, ognuno dedicato a una provincia di nostra competenza: ‘Your Next Milano’ e i ‘Top’ dedicati a Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Di ogni area vogliamo portare all’attenzione le vocazioni caratteristiche che insieme al coraggio, alla passione e all’orgoglio comuni a tutti gli imprenditori di questo territorio sono il migliore biglietto da visita per incrementare la nostra attrattività agli occhi del mondo.

