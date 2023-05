Arriva lo smartphone Nokia ultra resistente come il celebre 3310

È Hmd Global, l’azienda finlandese impegnata nello sviluppo di prodotti a marchio, ad annunciare un nuovo dispositivo pensato chi soffre diovvero il timore e l’ansia di far cadere, danneggiare o non avere un telefono funzionante a disposizione.

Si tratta del Nokia XR21, uno smartphone progettato per vivere a lungo e resistere a tutto, o quasi, proprio come un suo avo: il celebre Nokia 3310.

Nokia XR21, alta resistenza

Dotato di uno display Corning Gorilla Glass Victus ampio 6,49 pollici con risoluzione full Hd+ e una scocca costruita in alluminio pressofuso riciclato al 100%, questo modello è certificato Mil-Std-810H e IP69K poiché resistente a cadute, polvere e acqua.

Dai test eseguiti dal produttore, infatti, è rimasto indenne a cadute da 1,8 metri, all’immersione in 1,5 litri d’acqua per un’ora e persino a un getto d’acqua con una pressione paragonabile a quella di scoppio degli idranti usati dai vigili del fuoco. Il suo schermo può essere utilizzato con le mani bagnate, sotto la pioggia o con i guanti.

“È la versione smartphone del famoso Nokia 3310, il telefono quasi indistruttibile. Un danneggiamento o la batteria scarica possono causare phone-xiety, ma grazie al device queste paure quotidiane saranno per molti un lontano ricordo”, afferma Adam Ferguson, head of product marketing di Hmd Global.

“Il nostro dispositivo è così solido che può resistere a un getto d’acqua con pressione di 100 bar a una temperatura di 80°C. Per dare prova di questa affermazione offriamo una garanzia di un anno per la sostituzione dello schermo se dovesse danneggiarsi”.

Un suono coinvolgente

Con le funzionalità più avanzate di Android 12 affiancate dalla potenza di calcolo del processore Snapdragon 695 5G e 6GB di memoria Ram, dispone di due fotocamere posteriori, di cui un sensore principale da 64 megapixel e uno ultrawide da 8 megapixel, con funzionalità AI e flash. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4.800 mAh, che può durare fino a due giorni con una singola ricarica.

Ed è pensato anche per il tempo libero. Per chi ama ascoltare la musica, podcast o guardare video, gli altoparlanti stereo da 96 dB con modalità audio boost e riproduzione OZO offrono un suono coinvolgente per cogliere ogni dettaglio anche negli ambienti più rumorosi.

Al momento Nokia XR21 è disponibile sul sito ufficiale del produttore a 599 euro nel colore midnight black ovvero nero. La versione verde, nota come pine green, sarà disponibile prossimamente.

