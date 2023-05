Sostegno ai quartieri e valorizzazione delle loro identità: il progetto “This is my Milano”

Iniziative concrete di sostegno ai quartieri attraverso contenuti unici che riscoprono i luoghi più autentici. Si può riassumere cosìprogetto presentato al Teatro Franco parenti da Dils, azienda leader nel real estate.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver presentato oggi ‘This is my Milano’ in una cornice iconica come quella del Teatro Franco Parenti, uno dei punti di riferimento artistici e culturali della città. Questo progetto riflette il nostro profondo legame con Milano e i suoi quartieri, ognuno con le proprie peculiarità che la rendono una realtà policentrica, capace di far dialogare tradizione e innovazione”, ha dichiarato Giuseppe Amitrano, ceo e fondatore di Dils.

All’evento, moderato dal giornalista e conduttore tv Massimo Bernardini, sono intervenuti Giuseppe Amitrano, ceo e fondatore di Dils, Andrée Ruth Shammah, direttrice e anima del Teatro, Carlo Berizzi, presidente Aim (Associazione Interessi Metropolitani), Laura Borghetto, direttore generale associazione L’abilità Onlus.

E ancora Giacomo Poretti, attore e sceneggiatore, Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di Milano, e Giorgio Terruzzi, giornalista e scrittore.

L’impegno per la collettività di Dils

L’iniziativa è parte integrante del più ampio programma di Give Back di Dils e nasce da un diverso modo di fare impresa, che guarda a tutti gli stakeholder in maniera responsabile e sostenibile.

Con il progetto, l’azienda intende esprimere il proprio impegno per la collettività, profuso attraverso iniziative concrete di responsabilità sociale che restituiscono valore ai territori.

La valorizzazione delle molteplici identità della città passa anche dai Racconti di Quartiere, 6 episodi multimediali per altrettanti quartieri milanesi virtualmente visitati insieme a un ambassador e creati con il supporto di Jakala e di Aim (Associazione Interessi Metropolitani), entrambi partner di questo progetto.

“‘This is my Milano’ è soprattutto restituzione alla comunità, di cui ci sentiamo parte attiva, attraverso progetti di give back che nascono dalla profonda conoscenza e amore per la città dove operiamo, nonché dalla consapevolezza che il patrimonio artistico, culturale e il tessuto sociale necessita anche del sostegno di soggetti privati che desiderano prendersi cura del bene comune in un momento storico sfidante per chi Milano la abita e la vive ogni giorno”, ha proseguito Amitrano.

Si parte da Porta Romana

Il primo evento aperto alla città si svolgerà ai Bagni Misteriosi domenica 7 maggio. Una vera e propria festa nel quartiere di Porta Romana, con laboratori, workshop, animazione per tutte le età.

Il Teatro Franco Parenti-Bagni Misteriosi rappresenta un perfetto esempio di opera recuperata e restituita alla comunità, una riqualificazione che vede Dils coinvolta nel supporto all’attività di ampliamento, attualmente in corso, grazie al quale sarà realizzata una nuova sala.

Si lega a Porta Romana Giacomo Poretti, altro protagonista del progetto, che, oltre a essere ambassador del quartiere e protagonista del video-teaser di This is my Milano, cura la direzione artistica del Teatro Oscar deSidera.

Il progetto prevede il coinvolgimento di altri quartieri della città, tra cui Isola, Maggiolina, Lambrate, Monti-Magenta e Scalo Porta Romana, con una mappatura delle associazioni e degli enti no profit da coinvolgere nei prossimi Give Back.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.