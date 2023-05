Questione di etichetta: così Nicolis Project vuole accompagnare il mondo del retail dalla carta al digitale

Per affrontare la sfida dei mercati, la ditta di Villafranca di Verona ha trovato un partner d’eccezione: Microsoft . Il Profimax Cloud sviluppato da Nicolis Project è basato su tecnologia cloud proprio del colosso fondato da Bill Gates. Si tratta di una piattaforma che consente di centralizzare tutte le informazioni di qualsiasi hardware presente in un punto vendita. Uno strumento prezioso per ottimizzare il retail sia per la semplicità di utilizzo che per la versatilità. Per essere sempre più competitiva, Nicolis Project è inoltre andata incontro nel 2020 a una profonda riorganizzazione, voluta dallo stesso fondatore.

Accompagnare il mondo del retail nel passaggio dalla carta al digitale: è l’obiettivo di Nicolis Project fin da quando lanciò la prima etichetta elettronica sul mercato italiano. Stefano Nicolis, fondatore dell’azienda, ebbe l’intuizione di comprendere che era il momento giusto per avviare una rivoluzione digitale, tuttora in atto. Oggi la società veneta è specializzata in etichette elettroniche, digital signage e sistemi di comunicazione a scaffale, proponendo soluzioni avanzate e personalizzate. Negli ultimi anni sta puntando sempre più anche sull’internazionalizzazione.

All’inizio sono stati i settori del food e del retail a mostrare interesse per la digitalizzazione dei punti vendita, negli ultimi anni si sono aperti nuovi fronti: pet, Brico, farmacie . Segno concreto dell’interesse per i pacchetti a firma Nicolis Project. A sorreggere la crescita dell’azienda inoltre c’è la spinta all’internazionalizzazione. Se il cuore della società batte in Veneto, l’azienda è presente anche in Spagna – a Barcellona ha appena inaugurato i nuovi uffici – mentre in India è presente un ufficio sviluppo software che fa campo alla sede italiana. In Cina inoltre si trova l’azienda che produce i sistemi di aggancio per le scaffalature.

La possibilità di contare su un partner come Microsoft apre di certo a nuovi orizzonti. “Si tratta di una partnership nata con l’obiettivo di far evolvere il mondo del retail in Italia e all’estero e di semplificare la gestione delle tecnologie e dei dati nel retail. La piattaforma Profimax Cloud ci permetterà una rapida espansione grazie alla semplicità di installazione e di integrazione di qualsiasi dispositivo”, puntualizza ancora Romano.

Infine l’azienda veneta è entrata nel mercato della logistica proponendo un nuovo prodotto on light per la gestione virtuale degli spazi fisici e l’aumento della produttività. Una realtà commerciale su cui si intende investire per rafforzare la presenza visti gli ampi margini di crescita. In un’azienda così innovativa, non poteva mancare un’attenzione spiccata per i temi della sostenibilità.

“L’impegno è concreto, dalla ricerca di materiali sostenibili al packaging riciclabile ed ecologico. Non mancano poi progetti sul territorio come il Green Future Project, in collaborazione con la start up italiana Treebu. Nel 2022 abbiamo piantato in Italia, nei pressi della nostra sede, 120 alberi di Paulownia. Un tipo di albero che cresce velocemente e assorbe fino a cinque volte più co2 di ogni altra pianta”, conclude Romano. Un modo, come amano ripetere in azienda, per “andare a segno lasciando il segno”. Anche quando si parla di ambiente.