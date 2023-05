In crociera con la cucina stellata da Mauro Uliassi: come sarà l’esperienza a bordo di Explora Journeys

Un menu tradizionale e contemporaneo

, il brand di lusso a proprietà privata del, con sede a Ginevra, in Svizzera, ha annunciato la collaborazione con il famoso chef italiano, che curerà una esperienza culinaria unica nel suo genere per gli ospiti di Explora I.

Nel corso della crociera sarà infatti possibile degustare il suo menu a partire dal viaggio inaugurale del 17 luglio, fino all’arrivo a New York il 25 settembre 2023. In qualità di primo chef ospite di Anthology, il ristorante di lusso della nave, una delle 11 esperienze culinarie di bordo, lo chef Uliassi e la sua brigata offriranno una fusione tra cucina italiana tradizionale e contemporanea.

Jason Gelineau, head of product di Explora Journeys, ha commentato: “Siamo entusiasti all’idea di accogliere lo chef Uliassi a bordo e di poter offrire ai nostri ospiti l’opportunità di degustare creazioni culinarie eccezionali. Con un equilibrio perfetto tra tecniche contemporanee e creatività, oltre a un profondo rispetto per la cucina regionale, i nostri chef hanno un solo scopo: rendere ancora più meravigliosi i ricordi che gli ospiti porteranno con loro dopo il viaggio”.

La cucina di Uliassi

I piatti di Mauro Uliassi

Mauro Uliassi è conosciuto per il suo approccio innovativo e creativo alla cucina italiana e le sue invenzioni culinarie gli sono valse fama internazionale e le tre stelle Michelin per il suo ristorante di Senigallia, nelle Marche. La perfetta fusione di tradizione e modernità è la chiave del successo per un’esperienza culinaria unica.

“Sono molto felice di collaborare con Explora Journeys e di offrire agli ospiti di Explora I l’occasione di degustare le mie creazioni culinarie. Conoscendo il gruppo da molti anni, questa collaborazione mi è davvero molto gradita: è un’opportunità unica di esibire la mia interpretazione della cucina italiana e di celebrare la bellezza e la sostenibilità del mare. Ispirandomi ai tesori infiniti dell’oceano, sono impaziente di creare un’esperienza multi-sensoriale per gli ospiti di Anthology” ha dichiarato Uliassi.

Il menu includerà le creazioni che hanno reso celebre Uliassi, come la Pasta e pomodoro alla Hilde in infuso di foglie di fico, e a supportare lo chef marchigiano ci sarà Michele Rocchi, da quasi vent’anni pilastro della brigata.

Il ristorante Anthology

Il ristorante di Explora I

Il ristorante Anthology di Explora I è un palco culinario dove gli chef ospiti (ognuno dei quali sarà alla guida della cucina per 3-4 mesi) cureranno i loro menu ispirati alle cucine di tutto il mondo in collaborazione con Franck Garanger, head of culinary di Explora Journeys, insieme ad abbinamenti di vini prodotti da cantine famose, dando vita a un’esperienza culinaria straordinaria.

L’ambiente elegante e raffinato, l’opzione di mangiare all’aria aperta, l’illuminazione soffusa e il servizio impeccabile contribuiranno a creare un’atmosfera intima e raffinata. L’esperienza culinaria offerta da Anthology non è inclusa nelle esperienze culinarie di bordo: il menu degustazione avrà un costo di 190 euro a persona, e sarà possibile optare anche per il percorso di abbinamento dei vini (75 euro a persona).

Explora I

La cerimonia di battesimo di Explora I si svolgerà l’8 luglio a Civitavecchia, vicino Roma, seguita dal viaggio inaugurale della nave, che partirà il 17 luglio dal porto di Southampton, nel Regno Unito, per un itinerario di 15 notti attraverso i fiordi norvegesi e il circolo polare artico fino a Copenaghen, in Danimarca.

Explora Journeys vuole ridefinire i viaggi di lusso sull’oceano: tra il 2023 e il 2028 saranno varate sei navi da crociera, due delle quali sono già in costruzione. Sfruttando le ultime tecnologie navali e ambientali, Explora Journeys lancerà un nuovo tipo di viaggio marino trasformativo.

Mauro Uliassi

Explora I offrirà 461 suite, penthouse e residenze fronte oceano, concepite per offrire agli ospiti una vera casa sul mare, con viste panoramiche dell’oceano, terrazza privata, ampia scelta tra esperienze culinarie diverse, sei ristoranti, dodici bar e lounge interni ed esterni, quattro piscine, grandi terrazze esterne con cabine, servizi benessere e un’ampia serie di intrattenimenti. Ispirandosi alla sua tradizione europea, Explora Journeys proporrà agli ospiti un’esperienza immersiva degli oceani e un’ospitalità all’insegna del rispetto e della scoperta.

