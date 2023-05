Continua il viaggio di Forbes alla scoperta delle pmi: da Bologna la dodicesima tappa di Small Giants

Servizi alle pmi

Da Palazzo di Varignana, dimora storica del 700, a pochi chilometri da Bologna,ha dato voce ai piccoli giganti bolognesi. Il viaggio alla scoperta delle pmi è nato più di un anno fa ed è alla dodicesima tappa. L’evento , realizzato in collaborazione con Confindutria Emilia, ha visto la partecipazione di oltre 120 persone e 50 aziende del territorio. La serata è stata moderata da, giornalista died executive editor del progetto, che ha iniziato chiamando sul palco, direttrice sviluppi produttivi divisione food e direttrice aziende agricole di Palazzo di Varignana , che ha voluto ospitare questa tappa del roadshow. È stata poi la volta di, vicepresidenteche ha ringraziato le oltre 50 PMI del territorio presenti, un numero che testimonia l’importanza delle relazioni e delle sinergie che si creano con questi appuntamenti organizzati da

Nel primo panel, dedicato ai “servizi alle pmi”, sono intervenuti: Giorgio Emiliani, Fleet by Dealer Manager di Stellantis che ha spiegato l’importanza della transizione energetica, i servizi di mobilità elettrica offerti e leve strategiche su cui Stellantis sta puntando; Gianmarco Tassara, responsabile commercial banking customer relationship management Nord Est di Banca Ifis che ha sottolineato l’impegno di Banca Ifis nell’offrire soluzioni innovative e un concreto supporto alle PMI italiane per aiutarle nell’innovazione e nella digitalizzazione dei processi; Luca Como, head of disty channels sales di Samsung che ha parlato di Workplace, cybersecurity e Hibryd working illustrando i prodotti destinati alle PMI pensati da Samsung.

Export e internazionalizzazione

Nel secondo panel incentrato su “made in Italy, export e internazionalizzazione” ha avuto come relatori: Francesco Corbello, dottore commercialista e strategic partner Dubai Investment Development che ha illustrato l’importanza e le opportunità che l’internazionalizzazione offre; Nicola Davanzo, head of sales Alibaba.com che ha evidenziato gli strumenti a disposizione della piattaforma B2B per valorizzare il made in Italy ed esportarlo; Stefano Sarti, presidente di Meccanica Sarti, società che dalla sua fondazione nel lontano 1927 si è sempre occupata di valorizzare il ruolo della subfornitura per rendere competitivo il made in Italy.

Trasformazione digitale e sostenibile

A parlare di “trasformazione digitale” sono stati: Enrico Zuffellato, ceo di Zuffellato Technologies, un’azienda che rappresenta un osservatore privilegiato sul mondo dell’innovazione applicata alle aziende grazie anche alla tecnologia RFID; Vittorio Grassi, ceo Sidea Group, società che accompagna le aziende nel processo di digitalizzazione; Massimo Crivello, chief business officer di Tesisquare, una PMI fondata nel 1995 che porta innovazione nell’ambito della supply chain; Simone Checcoli, fondatore e cto di Dotenv, società che offre soluzioni ad hoc per le PMI con servizi che normalmente il mercato non offre.

Nell’ultimo pane a confrontarsi sulla sostenibilità Michele Bonfiglioli, ceo di Bonfiglioli, che ha messo in evidenza alcuni processi che le aziende del settore agrifood necessitano per ottimizzare la qualità e i costi dei prodotti lungo tutta la catena del valore; Mauro Antonelli, sustainability manager di Natù, che ha spiegato l’importanza al giorno d’oggi del bilancio e del report di sostenibilità e di come poterlo trasformare in una leva di business; Lucio Cavazzoni, ceo di Goodland, che ha illustrato le sinergie virtuose che possono crearsi sul territorio e che possono mettere in comunicazione la varie imprese.

Alessandra Scardovi - Presidente @Fondazione Musica Insieme Artur Qatipi - Operation manager @Milltech srl Barbara Serri - Amministratore unico @Real Benedict school srl Chiara Del Vecchio - Palazzo di Varignana Daniela Palazzi - Sales Manager, Giulia Panizzi - HSE&LEGAL COMPLIANCE @MM OPERATIONS SRL Francesco Corbello - Dottore Commercialista e strategist partner Dubai Francesco Corbello - Dottore Commercialista e strategist partner Dubai 1 Enrico Zuffellato - CEO @Zuffellato Technologies Eneh Elias - Founder and creative director @Blackhop italy Nicola Davanzo - Head of sales, Daniele Cimmarrusti - Business Development, Nicolò Raspanti - Responsabile commerciale, Irene Benestare - Business Development @Alibaba Michele Bonfiglioli - amministratore delegato @Bonfiglioli Consulting Mauro Antonelli - Sustainability Manager @Natù Massimo Crivello - Chief Business Officier @TESISQUARE Irene Benestare - Business Development @Alibaba Ilaria Greco - Head of Marketing @ELITE - Euronext Gianmarco Tassara - Capo Area Nord Est, Leonardo Viani @Banca Ifis Riccardo Villa Pollini - Amministratore @Dsnow Srl Gabriella Giardina - Partner Account Manager @Samsung Electronics Italia Vittorio Grassi - CEO, Pietro Coletta - CMO, Marinunzia D'Alessandro - Business Development @Sidea Group Vittorio Grassi - CEO, Pietro Coletta - CMO, Marinunzia D'Alessandro - Business Development @Sidea Group 1 Simone Checcoli - Co-fondatore @Dotènv.

Alessandra Scardovi - Presidente @Fondazione Musica Insieme Chiara Del Vecchio - Palazzo di Varignana Eneh Elias - Founder and creative director @Blackhop italy Enrico Zuffellato - CEO @Zuffellato Technologies Gianmarco Tassara - Capo Area Nord Est @Banca Ifis 1 Gianmarco Tassara - Capo Area Nord Est @Banca Ifis Marco Mascarino - Titolare, Lucrezia Matarazzo - Titolare @ALLCONSUP SRL Massimo Crivello - Chief Business Officier @TESISQUARE Mathieu Zannoni - Personaggio pubblico @Parrot - Dea Bendata Maurizio Saruggia - amministratore @PREMIUM S.a.s. Mauro Antonelli - Sustainability Manager @Natù Michele Bonfiglioli - amministratore delegato @Bonfiglioli Consulting Nicolò Raspanti - Responsabile commerciale @Alibaba Riccardo Puglisi - Management @Fondazione Musica Insieme e Dance Plus 1 Riccardo Puglisi - Management @Fondazione Musica Insieme e Dance Plus Gabriella Giardina - Partner Account Manager @Samsung Electronics Italia

