Tecnosystemi sceglie Neosperience per ottimizzare l’accessibilità del proprio sito corporate

Neosperience, software vendor innovativo e player di riferimento nell’intelligenza artificiale, quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019, è stata scelta da Tecnosystemi, società benefit leader nel settore degli accessori per il condizionamento, il ricambio dell’aria e la ventilazione – per ottimizzare l’accessibilità del proprio sito corporate grazie a OpenAble, la prima soluzione creata in Italia per superare le barriere architettoniche digitali.

OpenAble è la soluzione Neosperience che permette all’utente di interagire con il contenuto della pagina web, adattandola alle proprie esigenze, grazie a oltre 40 impostazioni modificabili e a otto profili di accessibilità. Inoltre la soluzione offre funzioni uniche come la gestione della visualizzazione da remoto e la possibilità di salvare le proprie impostazioni.

Il sistema Neosperience Cloud

Centrale è anche l’intelligenza artificiale di Neosperience Cloud, utilizzata per fornire servizi evoluti come la traduzione simultanea dei contenuti della pagina e l’analisi avanzata di accessibilità, basata su algoritmi che analizzano in tempo reale il codice sorgente della pagina e i fogli di stile CSS.

Ciò che ha convinto Tecnosystemi a scegliere OpenAble è stata la volontà di offrire, all’interno dei propri touchpoint digitali, un’esperienza di navigazione che fosse il più inclusiva ed empatica possibile. Grazie a OpenAble ogni utente può trovare facilmente le informazioni che cerca nel rispetto delle differenze individuali.

“In un mondo sempre più connesso l’accessibilità digitale è diventata una priorità assoluta”, ha dichiarato Dario Melpignano, presidente di Neosperience. “La nostra missione è quella di abbattere le barriere digitali e creare un’esperienza online che valorizzi la diversità e l’unicità di ogni persona. Siamo convinti che l’AI debba essere al servizio delle persone, e siamo entusiasti di lavorare insieme a Tecnosystemi per realizzare questa visione condivisa”.

Una scelta strategica rispetto ai competitor

Per Tecnosystemi la scelta di OpenAble è anche una scelta strategica e differenziante rispetto ai competitor. Non è infatti ancora consueto per le aziende B2B dimostrarsi realmente inclusive in termini di accessibilità sulle proprie piattaforme online. Tecnosystemi con l’adozione della soluzione OpenAble di Neosperience ha mostrato di saper essere una first-mover del proprio segmento di mercato, anche alla luce delle normative italiane sulla web accessibility che hanno fissato entro i prossimi due anni l’obbligo di compliance per le aziende del settore privato con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro.

“L’imprenditore è un visionario che deve essere capace di guardare al futuro con coraggio, immaginando realtà e processi che gli altri non riescono ancora a capire”, ha detto Anna Munari, ceo di Tecnosystemi. “È quindi prima di tutto un dovere di civiltà quello di trovare soluzioni adatte a rendere gli spazi di lavoro on e offline inclusivi e accessibili a tutti. Openable ci ha dato la possibilità di farlo per il nostro sito web, portando avanti il nostro impegno di società benefit con la grande consapevolezza che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta.

