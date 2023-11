Automazione, tecnologie avanzate e nuove competenze: dentro la fabbrica intelligente di Tecnosystemi

Una storia di trent’anni, di passione

e competenze quella di Tecnosystemi, punto di riferimento nel mercato nazionale e internazionale nella progettazione e produzione di accessori e componenti per condizionamento, ventilazione, ricambio dell’aria e fotovoltaico.

Tecnosystemi: la fabbrica intelligente

La realtà è meta di visite di studenti e di imprese per la sua fabbrica intelligente. Due poli altamente tecnologici che hanno visto, anno dopo anno, l’introduzione di nuove automazioni in 4.0, in linea con la visione di medio lungo periodo che punta ad aumentare competitività, affidabilità, efficienza.

Tecnosystemi ha investito in nuove tecnologie e automazioni industriali, creando un polo produttivo eterogeneo e diversificato, dove convivono lavorazioni e processi differenti, rendendola unica nel suo contesto industriale. Dal reparto stampaggio ad iniezione, che vede la presenza di ben 14 presse di ultima generazione, al reparto estrusione pvc, alle lavorazioni lamiera con pressopieghe 4.0 e tagli laser, alla coibentazione del tubo rame, fino a linee robotizzate per il confezionamento automatico e lo stampaggio gomma per compressione.

Innovazione e capitale umano

L’innovazione e la transizione tecnologica non hanno sostituito la figura umana o portato a riduzioni del personale. Tutt’altro: solo negli ultimi anni si è potenziato notevolmente il personale, con l’assunzione di nuove figure tecniche per l’attrezzaggio, la conduzione e la manutenzione dei macchinari e di risorse con competenze e attitudini al lavoro in team e al problem solving.

Non solo un aumento numerico, ma si tratta soprattutto di una crescita e sviluppo per tutti gli operatori e le operatrici interne che, lavorando con tecnologie evolute, accrescono, giorno dopo giorno, le loro competenze e conoscenze. Crescita e sviluppo vanno di pari passo con responsabilità.

Il processo di innovazione sostenibile e quello di efficientamento energetico hanno portato l’azienda a installare e nel 2023 potenziare il proprio impianto fotovoltaico, arrivando ad un totale potenza installata pari a 1.6 MW, riducendo progressivamente le emissioni di gas a effetto serra rilasciate in atmosfera con lo svolgimento della propria attività produttiva. Da quest’anno, infatti, tutta l’energia elettrica impiegata è al 100% rinnovabile e certificata.

