Kon Group presenta il Sustainability Award 2023: un premio alle eccellenze italiane della sostenibilità

In un momento così difficile per l’economia, la sostenibilità rappresenta uno dei megatrend su cui le imprese stanno investendo per massimizzare il proprio vantaggio competitivo.

“Le analisi effettuate da Kon Group sulle aziende partecipanti dimostrano che c’è una diretta correlazione tra il livello di rating raggiunto e la redditività. La sostenibilità, quindi, premia chi investe e deve essere premiata”.

Il premio sulla sostenibilità più ambito

Con questo slogan Fabrizio Bencini, amministratore delegato di Kon Group, lancia l’edizione 2023 del Sustainability Award. Giunto alla sua terza edizione, è il premio sulla sostenibilità più ambito d’Italia.

L’evento continua infatti la sua ascesa e conta ormai oltre 300 aziende coinvolte nel tempo e seguite dai professionisti di Kon Group, Altis Università Cattolica e Reprisk nel loro percorso di avvicinamento a standard sempre più elevati.

Il successo si lega all’estremo rigore nelle ammissioni e a un metodo scientifico di formazione della graduatoria finale garantito da una delle più accreditate accademie italiane in materia. Non esiste una giuria, nessuna discrezionalità nei giudizi, soltanto un esg rating basato su un metodo scientificamente testato e sul supporto tecnico da parte di Kon Group e Altis.

Non si tratta quindi soltanto di uno dei tanti premi proliferati con motivazioni più o meno commerciali, ma di una vera attività di consulenza, totalmente gratuita, che mira a fare un check-up periodico delle imprese eccellenti italiane in materia di sostenibilità e, attraverso la partnership con Forbes Italia, a dare il massimo risalto possibile alle azioni compiute dagli imprenditori per essere sempre più sostenibili.

Il metodo di rilevazione

Lo sforzo che i promotori hanno messo in campo anche quest’anno è veramente imponente, con un aumento del supporto rispetto alla prima edizione per andare incontro alle esigenze manifestate dalle imprese.

Il metodo di rilevazione, infatti, è stato implementato ulteriormente per tenere conto delle criticità tecniche emerse nel passato e per facilitare il compito di ogni partecipante nel rappresentare al meglio la propria attività ottenendo un rating significativo e spendibile anche con i propri stakeholders.

È stato rafforzato un desk tecnico, gestito dagli specialisti di Kon Group con il supporto di Altis, a cui si aggiungeranno dei workshop gratuiti per gli imprenditori e manager con Altis e Reprisk per facilitare la comprensione degli elementi metodologici e consentire una maggiore familiarità con approcci che non possono essere standardizzati al momento.

In altre parole, uno sforzo che permette alle imprese di avere un riscontro sul proprio lavoro rispetto ai benchmark internazionali che sono rilevati con le banche dati di Reprisk.

Lo sforzo si fonda su una visione condivisa ex ante dai promotori: accelerare la visibilità internazionale del sistema imprenditoriale italiano in materia di sostenibilità, “accendendo un faro” su tutte quelle imprese che raggiungeranno sempre più elevati livelli di eccellenza.

L’evento di Milano

Per questo motivo, quest’anno, oltre a consentire a Forbes di pubblicare la lista delle Top 100 eccellenze sostenibili italiane e delle 50 imprese Top Performer che, iscrivendosi in più edizioni, hanno accettato di essere seguite nel tempo e che hanno migliorato di più il loro rating esg, ci saranno delle novità all’evento di premiazione di Milano il prossimo 11 ottobre.

Un club esclusivo di imprenditori, che serve per stimolare il miglioramento in materia di sostenibilità e il raggiungimento rapido di livelli superiori di rating esg con conseguenti impatti positivi su tutta la comunità.

Le iscrizioni si apriranno i primi di maggio, e, come lo scorso anno, ne saranno selezionate 200 per il secondo step, che consisterà in interviste che accompagneranno chi lo richiederà nel percorso di compilazione del test.

Tutti i questionari saranno poi esaminati, attraverso sistemi evoluti, per evitare che errori di compilazione o errate interpretazioni delle richieste di approfondimento possano compromettere i risultati a danno o a vantaggio di qualcuno.

I risultati del report di esg rating

Ma il premio non finisce durante la serata di premiazione, ma comincia proprio quella sera. Gli organizzatori del premio visiteranno, come già successo per le edizioni precedenti, tutte le imprese per consegnare e spiegare i risultati del report di esg rating affinché il processo di miglioramento delle attività in materia di sostenibilità sia monitorato e consapevole per i partecipanti.

Un’attività molto impegnativa, che consente di ottenere un supporto tecnico e la possibilità di fregiarsi del logo della manifestazione in ogni attività a cui le imprese incluse nella lista Top 100 di Forbes parteciperanno. Oltre a utilizzare il report per dimostrare a investitori, fornitori e banche il proprio impegno. Senza alcun costo: più che un premio una missione che i promotori intendono sostenere anche in futuro.

