Arriva la prima acquisizione di Twitter dell’era Musk: Laskie, piattaforma di reclutamento per personale tecnologico

Fatti principali

L’operazione è stata riportata per la prima volta dal sito statunitense Axios e successivamente confermata da Bloomberg, che ha citato una fonte senza nome secondo la quale l’acquisizione, “in parte equity e in parte denaro”, sarebbe stata finalizzata di recente.

Il sito web Laskie è stato sostituito da una pagina vuota e una scritta: “la piattaforma non è più disponibile”.

Il sito web aiutava ad abbinare chi cercava un’occupazione nel settore tecnologico con i datori di lavoro, analizzando i dettagli dei loro profili e aggirando il tradizionale processo di candidatura.

Musk, il nuovo ceo di Twitter Linda Yaccarino e il fondatore di Laskie Chris Bakke non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito all’operazione.

Non è inoltre ancora chiaro se il servizio di job-matching verrà integrato da Twitter o continuerà a funzionare esternamente al social network.

La storia recente di Laskie

La X Corp, holding di Elon Musk e nuova società madre di Twitter , ha acquistato la piattaforma di reclutamento di personale tecnologico Laskie. Si tratta della prima acquisizione effettuata dal social network sotto la proprietà del ceo di Tesla, il quale ha dichiarato di voler trasformare Twitter in “un’app per tutto”.

Nel dicembre 2021 Laskie aveva raccolto un finanziamento di 6 milioni di dollari da un gruppo di investitori guidati da Bloomberg Beta e Peak State Ventures.

La nuova X Corp

Il mese scorso Twitter aveva informato i suoi partner commerciali della nuova denominazione sociale X Corp e del fatto che la società avrebbe condotto da quel momento in poi tutte le sue attività con il nuovo nome. L’ambizione di Musk è quella di costruire un’app per tutto, simile a WeChat e Kakao, applicazioni molto popolari in Asia che offrono una serie di servizi tra cui messaggistica, chiamate, e-commerce e possibilità di eseguire transazioni. Nell’ambito di questa iniziativa, Twitter ha recentemente lanciato la possibilità di inviare messaggi in maniera crittografata, anche se al momento questa funzione è ancora fortemente limitata. Musk ha promesso che aggiungerà a Twitter anche le chiamate vocali e le videochiamate, mossa che gli consentirà di sfidare iMessage, FaceTime, WhatsApp e Facebook Messenger.

