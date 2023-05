Manifattura artigianale e materiali etici: così Farnese Gioielli incarna l’eccellenza del lusso made in Italy

Articolo tratto dal numero di maggio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

“Un’anima sensibile dal carattere forte”. Così si definisce Barbara Polli, co-founder e designer di Farnese Gioielli. Da questa affascinante combinazione nascono le sue creazioni: un’equilibrata unione di design ed emozioni senza tempo. Il marchio è stato fondato nel 2012 nel cuore di Roma – ha sede a San Lorenzo in Lucina – e incarna l’eccellenza di un lusso totalmente made in Italy che si propone di portare avanti le antiche lavorazioni e mantenere la cura, la qualità e i valori della manifattura artigianale.

Attraverso la scelta di materiali etici eccellenti e la tecnica della cera persa nascono le opere d’arte Farnese Gioielli, capolavori apprezzati e unici che sanno fondere la tradizione orafa e un’estetica accattivante, contemporanea ed innovativa. Un esempio di questa filosofia creativa viene dal brevetto Spine, un pavé mobile e intercambiabile di pietre preziose inventato proprio dalla creative director Polli e divenuto una delle icone della maison.

Fra le novità 2023 che confermano il percorso evolutivo del brand spiccano i bracciali della Habibi Collection, che celebrano l’amore in tutte le sue declinazioni. Il design di questi bracciali evoca un abbraccio che, come per gli anelli della stessa collezione, hanno un elemento distintivo: la chiusura, una peculiarità di Farnese Gioielli che nasce proprio dall’abbraccio delle due parti che lo compongono – il bracciale rigido e lo spine – in una sinuosa stretta preziosa, piena di eleganza e significati.

Questo sistema è proprio una delle firme stilistiche del marchio che ha permesso a Farnese Gioielli di distinguersi sin dal suo esordio, raccontando dinamicità e fluidità del design. Da sempre Polli trae ispirazione dalla romanità e dalla sua bellezza, ma anche dal suo amore per i viaggi, per i ricordi e le emozioni che questi lasciano addosso. Così ogni suo gioiello vuole essere ‘l’estensione delle emozioni di chi lo indossa’.

Allo stesso modo per la Habibi Collection si ispira ai colori dei tramonti magrebini – non a caso habibi è la parola araba che indica il proprio amore. Immancabili protagoniste sono dunque le pietre preziose con i loro colori – 140 in ogni modello – in un susseguirsi di luce sullo spine elastico che abbraccia l’oro bianco, giallo e rosa, e illumina i polsi. Molte le possibili varianti che permettono a ciascuno di creare il proprio mix unico: diamanti o zaffiri rosa, gialli o arancioni, zaffiri blu o rubini, in base alla propria personalità e all’occasione d’uso.

Universalità, intercambiabilità e versatilità sono parole chiave nell’universo di Farnese Gioielli, che ben sintetizzano l’approccio creativo della designer Polli, che ha anticipato a Forbes Italia anche le prossime novità. “Presenteremo i nuovi gioielli che andranno a ampliare la linea Habibi Collection, due modelli di orecchini e una collana con ciondolo. I prototipi sono già stati apprezzati da alcune nostre clienti che li hanno potuti visionare in anteprima. La storia continua attingendo dal passato per stupire nel futuro”.

