Come è fatto il primo orologio Hublot creato con capsule Nespresso

Il riciclo di lusso nell’alta orologeria è possibile. Lo dimostra il nuovo Big Bang Unico di Hublot, realizzato con Nespresso utilizzando le capsule riciclate del caffè.

Come nasce il modello Big Bang Unico Nespresso Origin

“Il Big Bang Unico Nespresso Origin nasce dalla stretta collaborazione tra i dipartimenti di sviluppo del prodotto di Nespresso e Hublot, due marchi svizzeri fondati negli anni ’80 del secolo scorso e da allora pionieri nel proprio settore”, spiega Ricardo Guadalupe, ceo di Hublot.

“Si tratta di un modello capace di presentare tre innovazioni inedite: la realizzazione in alluminio riciclato proveniente delle capsule Nespresso, simbolo di come sia possibile riutilizzare un materiale in infiniti modi. Il primo cinturino in caucciù contenente il 4,1% di caffè esausto delle capsule Nespresso riciclate e l’8,2% di caucciù riciclato, e il primo cinturino in velcro realizzato in S.Café (95% poliestere riciclato, 5% caffè esausto).

Questa armonia cromatica tra i sette materiali che compongono l’orologio è stata raggiunta solo dopo 12 lunghi mesi di intenso lavoro da parte dei laboratori di ricerca e sviluppo, capaci di creare un equilibrio perfetto tra gli ingredienti, così come di testare la qualità e la durevolezza di ogni singolo componente”.

Due aziende pioniere nel loro settore

Il marchio orologiero di lusso Hublot, fondato nel 1980, si distingue da sempre per la propria “arte della fusione” con la quale ha realizzato nuove leghe, sostanze e compositi, esplorando nuovi confini in termini di utilizzo dei materiali e ponendo al centro del settore il caucciù, con cui sono realizzati i cinturini di ogni singolo modello del marchio.

Dal canto suo, Nespresso, fondata nel 1986, non solo ha rivoluzionato l’arte del caffè grazie alle proprie capsule monodose, ma ha anche introdotto nel 1991 un sistema di riciclaggio capace di separare l’alluminio delle capsule dal caffè esausto, permettendo a ogni componente di essere riutilizzato.

Nel quadro delle iniziative second life condotte negli ultimi sette anni, inoltre, ha collaborato con prestigiosi marchi svizzeri per creare nuovi prodotti riciclando le proprie capsule in alluminio.

Big Bang Unico Nespresso Origin: le caratteristiche tecniche

Big Bang Unico Nespresso Origin Big Bang Unico Nespresso Origin Big Bang Unico Nespresso Origin Big Bang Unico Nespresso Origin

La cassa da 42 mm è stata creata con alluminio riciclato, ci cui il 28% proviene da capsule Nespresso ed è stato anodizzato con un verde vivace, lucidato e completato da una finitura satinata. Lo stesso trattamento è stato applicato alla corona e ai pulsanti. Il fondello e la watch box sono realizzati in eco-titanio riciclato. La chiusura déployante in titanio del cinturino in caucciù impreziosita dalla protezione in alluminio, così come la chiusura del cinturino in velcro, sono anodizzate con lo stesso verde impiegato per gli altri componenti dell’orologio.

La cassa, la lunetta, la corona e il pulsante sono invece in alluminio riciclato fuso con l’alluminio delle capsule. Sulla corona è protagonista la “N” di Nespresso incisa nel colore della capsula Master Origins Perù Organic. La densità dei due materiali è miscelata alla perfezione per garantirne la lunga durata.

Senza dimenticare il sistema brevettato di cinturini intercambiabili “one click” di Hublot, con il cinturino in tessuto risultato della collaborazione tra Hublot e SingTex: è la prima volta che questo materiale, riciclato al 100% e composto per il 5% da caffè esausto e per il 95% da poliestere riciclato, viene utilizzato per creare il cinturino di un orologio.

Materiali ricercati per un riciclo di lusso

Il marchio è riuscito ad assicurare un’incredibile e duratura uniformità cromatica tra l’alluminio anodizzato, lo smalto del quadrante e delle lancette, la decalcomania raffigurante il logo di Hublot sul vetro, il caucciù strutturato a righe e il tessuto del cinturino con chiusura in velcro.

Il Big Bang Unico Nespresso Origin è un orologio-simbolo, con il quale Hublot e Nespresso hanno dimostrato come sia possibile aggiungere valore a materie prime riciclate, senza porre alcun limite temporale alla loro circolarità.

Questo avveniristico segnatempo è anche il primo modello ad essere presentato all’interno della nuovissima custodia Greenbox di Hublot, che verrà d’ora in poi utilizzata per tutte le future collezioni del marchio. Realizzata interamente in quercia, cerniere comprese, la custodia utilizza legno massello dalla provenienza e dalla lavorazione tracciabili all’interno di filiere di approvvigionamento corte.

Infine, è stata progettata per essere riutilizzabile: il 98% delle componenti interne rimovibili è stato realizzato con tessuti, fili di plastica e PET riciclati eco-friendly, così come carta e cartone dotati dell’apposito marchio ecologico. Un mix di lusso, avanguardia tecnica e sostenibilità.

