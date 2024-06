L’orologio Hublot e Kylian Mbappé scandiscono i minuti di Euro 2024

Ci siamo, l’avventura degli Europei sta per iniziare, la febbre calcistica inizia ad essere sempre più alta, trasversale e contagiosa. Ed il tempo di Euro 2024 in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio sarà scandito dall’orologio ufficiale Hublot Big Bang e Gen3.

Un anno di sport ed emozioni

Questo 2024 sembra decisamente un anno di sport per l’Italia. Dal tennis con il nostro Jannik nazionale, numero 1 al mondo, passando per agli Europei di Atletica con un medagliere italiano da vero primato, fino agli attesi Europei di Calcio – in programma dal 14 giugno al 14 luglio – che terranno incollati agli schermi milioni di tifosi di ogni età. Perché lo sport, un po’ come il cinema, fa sognare, emozionare, sorridere, soffrire e gioire insieme. E ci si identifica con i campioni che divengono fonte di ispirazione e portavoce di ideali anche fuori dal campo, divengono una sorta di eroi contemporanei e volto di numerosi brand che puntano a raccontare alte performance, impegno, tecnica e cuore. Per citarne uno per tutti? Il marchio orologiero Hublot che da sempre ama il calcio, il suo debutto in campo risale al 2006, ed è stato il primo marchio del mondo lusso ad investire nel mondo del pallone, con l’obiettivo non solo di promuovere il meglio del calcio, con le sue storie e i suoi momenti incredibili, ma anche di far vivere esperienze uniche alla sua comunità, al grido di “Hublot Loves Football!”.

Da allora ad oggi sono trascorsi quasi 20 anni e molta strada nell’affascinante universo calcistico è stata fatta dal brand orologiero che è divenuto, a partire dal 2008 Official Watch di Uefa Euro in Svizzera e Austria. Poi nel 2014, Hublot è diventato Official Timekeeper della Coppa del Mondo Fifa in Brasile. Da allora si può dire che la Maison orologiera sia parte integrante del gioco: prima supportando squadre e giocatori e, dal 2014, fornendo anche l’orologio ufficiale indossato dagli arbitri e creando il pannello del quarto uomo, che con il suo design che riprende quello del Big Bang è ormai divenuto un iconico ed immancabile simbolo che segnala le sostituzioni dei giocatori e i tempi supplementari.

Un percorso di successi, impegno e vittorie condivise

Adrenalina e impegno in campo in cui “Ogni secondo conta!» condiviso anche con l’attuale capitano della squadra francese, l’amato Kylian Mbappé che dal 2018 è Ambasciatore Hublot e dunque anche ambasciatore del nuovo orologio connesso Big Bang e Gen3, official watch di Uefa Euro 2024. Hublot è sceso in campo dotando di uno strumento di lavoro perfetto gli arbitri in occasione della Coppa del Mondo di calcio FIFA in Russia. Per aiutarli nello svolgimento dei loro compiti, sono stati dotati del BIG BANG e, un orologio connesso nato e pensato per assisterli. Ma il marchio ha pensato anche ai tifosi con un modello esclusivo per tenerli aggiornati in tempo reale sul punteggio e sulle azioni di gioco, personalizzabile con i colori della propria squadra. Sei anni dopo, grazie a uno sviluppo tecnologico continuo in stretta collaborazione con il corpo arbitrale delle principali organizzazioni calcistiche, è nata una terza versione di questo formidabile strumento di lavoro: il Big Bang e Gen3 è stato presentato per la prima volta nel 2022 in occasione della Coppa del Mondo FIFATM in Qatar.

Oggi, nel 2024, Hublot continua ad innovare e ad esprimere la propria grande passione per il calcio, con un’evoluzione di questo Big Bang e Gen3 dedicata a Euro 2024.Qualche dettaglio tecnico: la cassa da 44 mm di diametro in titanio è costruita a sandwich, un approccio inventato da Hublot nel 2005; il vetro zaffiro è antigraffio; il cinturino in caucciù con fibbia deployante che può essere facilmente sostituito grazie al sistema brevettato One Click .

Codici stilistici identitari con tecnologia più performante

Tutti questi elementi non lasciano alcun dubbio: sono i codici estetici del Big Bang ma con una tecnologia impressionante. La cassa racchiude un processore Qualcomm® Snapdragon WearTM 4100+, caratteristica che lo rende l’Hublot connesso con le prestazioni migliori attualmente in circolazione.

Vanta 8 sensori diversi e sistemi di connettività GPS, Bluetooth, Wi-Fi nonché pagamenti NFC. Il Big Bang e Gen3 è ovviamente compatibile con i sistemi operativi Google Android e Apple iOS. E per permettere a chi lo indossa di sostenere la propria squadra del cuore, lo sfondo dello schermo e i cinturini sono intercambiabili. Questo nuovo orologio connesso consente a chi lo indossa di seguire in tempo reale la fase finale del Campionato Europeo UEFA 2024. Ricardo Guadalupe, ceo di Hublot, a tal proposito, ha sottolineato: “In qualità di primo marchio di alta orologeria in ambito calcistico, Hublot porta avanti un impegno incessante, iniziato 20 anni fa, che prosegue grazie a una ricerca tecnologica caratterizzata da formidabili progressi, evidenti in questa terza generazione del nostro Big Bang e che sarà utilizzato dagli arbitri direttamente sul campo di gioco. È per noi un onore che Kylian abbia accettato di fare da ambasciatore per questa nuova edizione! Ci vediamo in Germania! E che vinca il migliore! Hublot Loves Football!”

Tra le 24 squadre presenti infatti ci sarà anche la Francia capitanata proprio da Kylian Mbappé, che cercherà di aggiudicarsi il terzo titolo. A riguardo Mbappé ha dichiarato: “Dopo le due vittorie della Francia nel 1984 e nel 2000, parto per la Germania determinato a conquistare per la terza volta il Campionato Europeo con la mia squadra! Nel frattempo, prepariamoci a goderci questa bella festa riscaldando l’atmosfera con Hublot, giocatore strategico del calcio che sono fiero di rappresentare. È stato fantastico recitare il ruolo di me stesso nel filmato “Ogni secondo conta!”. Spero che sia di buon auspicio!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

