La startup di questo under 30 aiuta i giovani a sviluppare business innovativi rendendoli profittevoli

Aveva un sogno comune a molti ragazzi, Riccardo Carnevale: diventare un calciatore affermato come Francesco Totti. “Tenevo un suo poster in cameretta”, ricorda. “Purtroppo, non avevo i suoi piedi e ho dovuto abbandonare”. Laurea in Giurisprudenza e seconda laurea magistrale in Economia cum laude, entrambe alla Luiss di Roma, negli anni Riccardo si è avvicinato al mondo della tecnologia blockchain e questa passione, dopo la scelta di seguire un dottorato in Industria 4.0 al Politecnico di Bari, ha portato nel 2021 alla creazione di Startcom, una startup advisory company che sostiene realtà promettenti condividendo capitali, conoscenze e contatti.

Come è nata l’idea

L’idea è nata dopo un incontro casuale con l’imprenditore Gian Luca Comandini, che nel 2013 è stato tra i primi in Italia a investire in due trend allora poco esplorati: blockchain e social media. “Ci siamo conosciuti quando, ancora adolescenti, davamo sfogo alla nostra vena imprenditoriale nel mondo dei locali. Al tempo, sarebbe stato impensabile immaginare una bellissima amicizia, accompagnata dalla condivisione di progetti di business e dalla passione per l’innovazione”.

Con Comandini, il manager romano ha fondato Startcom per dare sostegno a tutti quei giovani che vogliono sviluppare progetti innovativi e di grande impatto sulla società. In altre parole, una startup che attraverso risorse, esperienza e una rete di investitori aiuta le singole realtà a individuare l’idea giusta e renderla profittevole. Al momento, in portafoglio ci sono una decina di aziende.

Investire sui giovani talenti

“L’oggetto sociale di Startcom è investire tempo e risorse su persone di valore e sui loro sogni. La più grande soddisfazione? Formare gli imprenditori del futuro. Un’idea di business può rivelarsi fallimentare o sbagliata, ma il capitale umano ha un valore incalcolabile. Poi, se abbiamo selezionato bene il team e i progetti, il ritorno economico si rivelerà in seguito”.

Tra le realtà in portafoglio c’è Vesta, squadra di calcio giovane, nata a Roma dal progetto di imprenditori millenial, tra cui lo stesso Carnevale, “per permettere a tanti giovani atleti di scalare le classifiche e arrivare dall’ultima categoria dilettantistica al professionismo”. Quando non è alla ricerca di giovani innovatori, Carnevale si occupa degli eventi e delle relazioni istituzionali di Starting Finance, startup che produce contenuti multipiattaforma pensati per avvicinare i giovani al settore economico-finanziario.

Il progetto UniCrypto Tour

Inoltre, dal 2015 organizza e tiene incontri in diverse università italiane su temi sociali. “Mi è sempre piaciuto approfondire argomenti che potrebbero generare un impatto importante”. Per tre anni, infine, Riccardo è stato coordinatore dell’UniCrypto Tour, che nel 2019 ha presentato la tecnologia blockchain in 15 atenei italiani.

“Partita nel 2017 in Luiss e nei tre atenei pubblici della capitale come una serie di convegni sul funzionamento della blockchain e le sue potenziali applicazioni, questa esperienza mi ha permesso, nei due anni successivi, di divulgare questa tecnologia a migliaia di studenti in più di 25 università italiane, da Trieste a Palermo. La più grande gioia è stata ritrovare oggi molti di quegli studenti a lavorare in questo ambito e a ringraziarci per aver fatto conoscere loro il settore”.

E per il futuro? “Al momento sono focalizzato sui progetti che stiamo seguendo con Startcom, sullo sviluppo del settore e-sport della mia squadra di calcio e sul nuovo percorso accademico intrapreso alla fine dello scorso anno al Politecnico di Bari, ma sono sempre aperto a nuove sfide. Non so cosa mi attenderà, ma sono pronto ad abbracciare nuove avventure, per quanto complesse possano sembrare, con la voglia di raggiungere il successo”.

