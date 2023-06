Novavax e la Gates Foundation insieme per sviluppare vaccini contro la malaria e la tubercolosi

Novavax ha dichiarato di aver firmato un accordo triennale per condividere il suo vaccino adiuvante, Matrix-M, con il Gates MRI affinché l’istituto possa utilizzarlo nella ricerca preclinica.

Gli adiuvanti sono componenti cruciali di molti vaccini che funzionano potenziando il sistema immunitario, rendendo l’iniezione più potente e duratura

Matrix-M di Novavax, derivato dalla corteccia dell’albero cileno della corteccia di sapone, è uno dei pochi adiuvanti autorizzati per uso umano ed è già una parte fondamentale del vaccino Covid-19 dell’azienda, il quarto a raggiungere anche il mercato statunitense come il tanto atteso vaccino contro la malaria approvato in Ghana.

Emilio Emini, amministratore delegato di Gates MRI, ha affermato che l’organizzazione non vede l’ora di utilizzare l’adiuvante in alcuni dei suoi “programmi di vaccinazione in fase iniziale”.

Gates MRI è “impegnato a sviluppare nuove azioni biomediche per contrastare minacce di salute globale per coloro che ne hanno più bisogno”, ha spiegato Emini. Tuttavia non ha dichiarato i programmi specifici di vaccinazione per i quali l’adiuvante sarebbe stato utilizzato.

Fatto sta che l’obiettivo dell’organizzazione è chiara, ed è probabile che la ricerca in fase iniziale che utilizza l’adiuvante di Novavax rientri in questi obiettivi. Il sito web dell’organizzazione afferma che si concentra su programmi contro la tubercolosi, la malaria, le malattie diarroiche e materne, neonatali e infantili nei paesi a basso e medio reddito.

A cosa guardare

Nella sua pipeline di lavoro preclinico, Gates MRI elenca tra i vaccini anche quello per la Shigella, rendendolo un possibile bersaglio per l’adiuvante Novavax. La diarrea, sebbene prevenibile e curabile, è una delle principali cause di morte e malattia ogni anno. La malattia diarroica è la seconda causa di morte per i bambini sotto i cinque anni e uccide circa 525.000 bambini sotto i cinque anni ogni anno, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Colpisce principalmente i paesi meno ricchi e, proprio per questo, contrastarla è uno degli obiettivi principali di Gates MRI.

La malattia diarroica è spesso causata da agenti patogeni come E. coli, Shigella e colera. Shigella, un tipo di batterio che può causare infezioni intestinali chiamate shigellosi, ha un impatto sproporzionato sui bambini rispetto ad altre malattie diarroiche. Inoltre, non essendoci alcun vaccino approvato dalle autorità in nessuna parte del mondo, ha affermato il Gates MRI, è quindi definita come una priorità “urgente”.

A margine

Gates MRI sta anche lavorando sui vaccini per la tubercolosi, che si dice che siano giunti a metà della fase di sperimentazione clinica. La tubercolosi è una delle principali cause di morte in tutto il mondo e da anni è costantemente in cima alla lista delle malattie infettive. E anche se il Covid-19 l’ha relegata al secondo posto (ed è ancora una minaccia) – nonostante il fatto che anche nel 2021 la tubercolosi ha causato la morte di 21,6 milioni di persone nel 2021, secondo l’OMS -, è probabile che la tubercolosi riconquisti il ​​primo posto nel prossimo futuro. Gli esperti temono che la crescente resistenza ai farmaci antimicrobici renderà la tubercolosi una minaccia per la salute ancora più urgente in futuro.

Background

Quando il governo degli Stati Uniti ha investito 1,6 miliardi di dollari in Novavax come parte dell’Operazione Warp Speed, uno sforzo per sviluppare rapidamente un vaccino contro il Covid-19, l’azienda di biotecnologia del Maryland è stata considerata da molti come un azzardo. In più di 30 anni di attività, Novavax non aveva immesso sul mercato un solo prodotto e, secondo quanto riferito, era sul punto di fallire quando è scoppiata la pandemia. La scommessa ha dato i suoi frutti e molti speravano che il suo tanto atteso vaccino, prodotto utilizzando una tecnologia più tradizionale rispetto a quelli realizzati da Pfizer, BioNTech e Moderna, avrebbe aiutato ad affrontare i tanti dubbi intorno al vaccino.

A causa di diversi problemi nella produzione e di ritardi nell’approvazione normativa, il vaccino è stato distribuito in ritardo in un contesto in cui la domanda negli Stati Uniti e negli altri paesi più ricchi era decisamente diminuita. Di conseguenza, non avendo un altro prodotto e avendo investito diversi miliardi nella sua realizzazione e produzione, la società ha comunque iniziato a sollecitare pubblicamente i governi a onorare i loro precedenti impegni di acquisto. La società, infatti, ha espresso diversi dubbi sulla sua capacità di rimanere in attività in queste circostanze.