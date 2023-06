Iab Showcase: il primo live show dedicato ai digital content

Martedì 30 maggio, presso l’hotel Magna Pars di Milano, è andato in scena, format ideato da Iab Italia dedicato al digital content che ha riunito i principali attori del mercato dei contenuti digitali.

L’evento, di cui Forbes Italia è stato media partner, ha rappresentato un’opportunità per i brand per conoscere i format e le soluzioni pubblicitarie più innovative che permettono di orientare nella maniera più efficace le decisioni di investimento.

Da Lodovica Comello a Massimo Ambrosini

“Iab Showcase nasce con l’obiettivo di connettere domanda e offerta di contenuti digitali con una modalità di presentazione innovativa e unica nel suo genere in Italia”, ha commentato Sergio Amati, general manager Iab Italia. “Siamo entusiasti per la positiva e ampia accoglienza che Iab Showcase ha incontrato sin dalla sua prima presentazione”.

L’evento, moderato dall’influencer e conduttrice radiofonica Rebecca Staffelli, ha visto salire sul palco editori, piattaforme, agenzie e celebrities, che hanno condiviso con i brand i casi di successo e i progetti di cui fanno parte.

Tra loro Lodovica Comello, attrice e presentatrice, Daniele Rossi, content creator di Giallozafferano e co-fondatore di Zenzero, Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra, e Massimo Ambrosini, ex calciatore e commentatore Prime Video.

Raggiungere il proprio pubblico con Amazon Ads

In rappresentanza di Amazon Ads in Italia, main partner ufficiale dell’evento insieme a Twitch Ads, Marina Guida, head of cpg, fashion and luxe per Amazon Ads in Italia, che ha parlato delle opportunità che la piattaforma offre ai brand per raggiungere il proprio pubblico nei momenti più rilevanti con esperienze e contenuti esclusivi.

E ancora Roberto Piola, head of music in Amazon Music Italia, salito sul palco per presentare le opportunità disponibili per raggiungere nuove audience con Amazon Music, seguito dall’intervista di Filippo Ferrari, editor di Rolling Stone Italia, a Beppe Vessicchio, compositore e icona del Festival di Sanremo, per approfondire la sua esperienza di lavoro con Amazon Music.

L’importanza della collaborazione tra editore e creator

Presenting partner del format è stato il gruppo Ciaopeople, che, con la creatività dell’artista Cinzia Zaccaroni, l’irriverenza dei The Jackal, l’innovazione di Andrea Moccia di Geopop e le novità di Fanpage e degli altri brand, ha raccontato l’anima pop e la forza dei contenuti del gruppo editoriale.

Mondadori Media ha animato il palco di Iab Showcase con i suoi brand di punta – Giallozafferano, Mypersonaltrainer, The Wom e Webboh – e con le sue talent agency – Power Talent Agency e Zenzero Talent Agency – in una vera e propria staffetta con i top creator del mondo food, fitness, beauty e fashion.

Una line up in cui Andrea Santagata e Daniela Cerrato, rispettivamente direttore generale e direttore marketing di Mondadori Media, si sono alternati nello storytelling tra i brand e i migliori creator italiani per comprendere il valore della collaborazione tra editore e creator per parlare alla GenZ.

Nuovi spettatori sul web

YouTube, tra le aziende protagoniste della giornata, ha portato sul palco le ultime tendenze della piattaforma video per eccellenza. Francesca Mortari, director YouTube per il Sud Europa, si è soffermata su come stanno cambiando gli spettatori e cosa cattura la loro attenzione.

Simone Zucca, director agency and strategic partnerships Google, ha esplorato invece le modalità con cui gli inserzionisti possono raggiungere il loro target grazie ai creators e ai contenuti più amati dagli spettatori su YouTube.

Nel corso dell’evento non sono mancati momenti di approfondimento e condivisione di dati e insight sul digital content e sul mercato dell’advertising digitale grazie ai contributi di Kantar con Morris Valzania, client associate director, creative & media Domain, e Fabio Viale, client executive, creative & media Domain, e Sensemakers, con il ceo Fabrizio Angelini.

Significativo il supporto di tutti i centri media (Dentsu, EssenceMediacom, Havas Play, Initiative, Publicis Groupe e Universal Mccann), che hanno creduto fin da subito nel valore dell’iniziativa, con il racconto sul main stage della loro visione del mercato.

Dal 19 Giugno, in esclusiva su Bfc Forbes (Sky 511, TivùSat61 e DT 260), andranno in onda dal lunedì al venerdì 16 puntate dedicate a Iab Showcase.

